Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

После слухов о болезни: врач Трампа сделал срочное заявление о его здоровье

Даяна Швец
11 октября 2025, 14:22
123
Обследование, которое длилось около трех часов, включало лабораторные анализы, профилактические осмотры и современную диагностику.
Трамп, врач, синяки, синяк
Что с состоянием организма у Трампа / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, скриншот из видео Clash Report / Х

Главное:

  • Дональд Трамп прошел плановое обследование в военном медцентре США
  • Врачи заявили, что Дональд Трамп находится в отличной физической форме

Президент США Дональд Трамп прошел плановое медицинское обследование в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида, после которого врачи раскрыли его состояние здоровья. Об этом информирует The Associated Press, ссылаясь на официальное заключение личного врача политика.

В пятницу утром Трамп провел около трех часов в клинике города Бетесда, штат Мэриленд. Его врач, капитан ВМС Шон Барбабелла, отметил, что обследование было запланированным и входит в регулярную программу контроля за состоянием здоровья президента.

видео дня

"У президента Дональда Трампа до сих пор исключительное состояние здоровья, высокие показатели сердечно-сосудистой, легочной, неврологической и физической системы", - написал Барбабелла в одностраничном заключении.

старая Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Во время визита Трампу сделали ежегодную прививку от гриппа и ввели бустерную дозу вакцины от COVID-19.

Медицинское обследование проводили накануне зарубежных поездок Трампа. В ближайшие дни он отправится на Ближний Восток, а в конце месяца планирует визит в страны Азии.

Врач также сообщил, что по результатам диагностики "сердечный возраст" Трампа оказался примерно на 14 лет меньше, чем его фактический. Политику сейчас 79 лет, и он остается старейшим президентом в истории США.

Почему в Сети заговорили о здоровье Трампа

В США активно распространяются слухи о возможных проблемах со здоровьем Президента Дональда Трампа. Их причиной стали заметные синяки на его руках, трехдневное отсутствие в публичном пространстве и внезапная отмена запланированных выступлений.

Ситуация обострилась после интервью вице-президента Джея Ди Венса, который заявил о своей готовности принять полномочия "в случае чего-то страшного", хотя и заверил, что Трамп в отличной форме и намерен завершить срок.

Журналисты зафиксировали свежие гематомы на руках Трампа (например, во время игры в гольф), которые он ранее пытался скрыть.

Белый дом, в лице пресс-секретаря Каролины Ливитт, объяснил появление синяков частыми рукопожатиями и приемом аспирина, подчеркивая, что угрозы нет.

Дополнительно сообщается, что Президент имеет хроническую венозную недостаточность, которая, хоть и не является смертельной, может вызывать синяки и отеки.

Дональд Трамп - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в пятницу, 10 октября, Нобелевскую премию мира 2025 года присудили вовсе не президенту США Дональду Трампу, а Марии Корини Мачадо. Она является известной представительницей венесуэльской оппозиции и одной из ключевых лидеров демократического движения в своей стране.

Впоследствии президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social поблагодарил российского лидера Владимира Путина за его положительные отзывы о том, кто, по его мнению, заслуживает Нобелевской премии мира.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с финским коллегой Александром Стуббом в Белом доме заявил, что поскольку Финляндия является членом НАТО, США защитят ее в случае нападения России. В то же время Трамп допустил возможность исключения Испании из Альянса.

Больше важных новостей:

Об источнике: The Associated Press

Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп заболевание Трамп новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дроны влупили за 1400 км от Украины: атакован ценный для Путина объект в тылу

Дроны влупили за 1400 км от Украины: атакован ценный для Путина объект в тылу

14:54Война
После слухов о болезни: врач Трампа сделал срочное заявление о его здоровье

После слухов о болезни: врач Трампа сделал срочное заявление о его здоровье

14:22Мир
"Ждут новые испытания": Сырский сделал заявление о ситуации в войне

"Ждут новые испытания": Сырский сделал заявление о ситуации в войне

13:54Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

Почему нельзя жечь церковные свечи дома: мольфар дал неожиданный ответ

Почему нельзя жечь церковные свечи дома: мольфар дал неожиданный ответ

Необычный ребус: найдите 4 отличия на картинке школьного класса за 12 секунд

Необычный ребус: найдите 4 отличия на картинке школьного класса за 12 секунд

Отключение света в Украине — графики на 10 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 10 октября (обновляется)

Блэкаут в Москве после ударов по Украине: Зеленский сделал заявление

Блэкаут в Москве после ударов по Украине: Зеленский сделал заявление

Последние новости

14:57

В магазине такого не купить: "бабушкина" подкормка для пышного цветения любых растений

14:54

Дроны влупили за 1400 км от Украины: атакован ценный для Путина объект в тылу

14:45

Россияне бьются в истерике: в РФ рассекретили финансовое положение Пугачевой

14:22

После слухов о болезни: врач Трампа сделал срочное заявление о его здоровье

14:21

Тайна языковой Вавилонии: ученые объяснили, почему мы говорим по-разному

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
14:15

Исчез: Подкопаева рассказала про бывшего мужа

14:07

Дмитрий Комаров "спалился" с известной ведущей - детали

13:54

"Ждут новые испытания": Сырский сделал заявление о ситуации в войне

13:49

Будет ли евро по 49 гривен: банкир предупредил об изменениях курса с понедельника

Реклама
13:44

Дачники хранят этот способ в секрете: что делать с опавшими яблоками

13:25

Некоторым украинцам выплатят 50 тыс. грн в месяц: Зеленский подписал закон

12:51

"Намек на возвращение тепла": известно, когда осенняя стужа может отступить

12:45

"На столе": что невестка Наташи Королевой вытворяла на людях

12:37

Экономика Путина может загнуться за год: как Украине ее добить

12:37

Когда Украина перейдет на зимнее время 2025 и будет ли это в последний разВидео

12:25

Режим узнал себя: в РФ запретили показ легендарного кино

12:09

В Киеве нашли застреленным известного блогера: детали и фото от НацполицииФото

11:59

Все понимают его неправильно: что на самом деле означает слово "наглий"Видео

11:49

Александр Лукашенко срочно поднял войска по тревоге - Минобороны Беларуси

11:37

"Он тоже виноват": Тоня Матвиенко заговорила о разводе с Арсеном Мирзояном

Реклама
11:30

Старые названия районов Киева: где был Московский, а где - Ленинградский

11:30

Гороскоп Таро на завтра 12 октября: Раку - осторожность, Львам - цели

11:26

Путина охватил страх из-за Томагавков для Украины: в США раскрыли детали

10:46

Без войск КНДР: в ISW заявили, что россияне нацелились захватить Сумы

10:36

Китайский гороскоп на завтра 12 октября: Змеям - нездоровые отношения, Козлам - неудача

10:01

Блэкаут в Москве после ударов по Украине: Зеленский сделал заявление

09:59

Синее золото Прованса: как вырастить роскошный лавандовый сад в УкраинеВидео

09:53

После российских ударов: эксперт сказал, останется ли Украина без газа зимойВидео

09:10

Закрытие аэропорта и громкие взрывы: в Волгограде жалуются на атаку дроновВидео

08:10

Зачем Путин попросил прощения у Алиева?мнение

08:01

Пожары, отключения света и пострадавшие: РФ ночью атаковала Украину, детали

06:10

Охотник за Нобелевской премией проигралмнение

05:50

Необычный ребус: найдите 4 отличия на картинке школьного класса за 12 секунд

05:00

Любовь накроет с головой: четырем знакам зодиака будет круто везти 11 октября

04:44

Гороскоп на завтра 12 октября: Близнецам - ссора, Львам - море счастливых моментов

03:32

"Темный ад": Земле грозит Апокалипсис из-за таинственной материи

02:30

Почему не стоит покупать готовый тертый сыр: указана опасная причина

01:43

Мечта каждой женщины: самые заботливые мужья среди знаков зодиака

00:20

Вопрос не только к ПВО: Зеленский отреагировал на критику защиты киевских ТЭЦ

10 октября, пятница
23:58

Синий знак с тремя полосами и кучей стрелок появился на дорогах: что он означает

Реклама
23:47

"Угроза существует": эксперт назвал главные "города-мишени" для РФВидео

22:53

Переломный момент для четырех знаков зодиака: они скоро исполнят свои мечты

22:50

Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

22:32

Почему нельзя жечь церковные свечи дома: мольфар дал неожиданный ответ

21:22

Украина согласовывает все детали передачи ракет Tomahawk - МИД

21:01

Трамп публично поблагодарил Путина после того, как Нобелевскую премию дали не емуВидео

20:43

"Это не первый такой удар": Зеленский объяснил, почему Украину подвела ПВО

20:32

"Проводится эвакуация": оккупанты продвинулись в Запорожской области

20:06

"Можно сделать довольно быстро": эксперт рассказал, как спасти ТЭЦ и ТЭС от РФВидео

19:48

Чудо природы появляется раз в 10 лет: где в Украине находится озеро-призрак

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять