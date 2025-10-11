После слухов о болезни: врач Трампа сделал срочное заявление о его здоровье

Обследование, которое длилось около трех часов, включало лабораторные анализы, профилактические осмотры и современную диагностику.

Президент США Дональд Трамп прошел плановое медицинское обследование в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида, после которого врачи раскрыли его состояние здоровья. Об этом информирует The Associated Press, ссылаясь на официальное заключение личного врача политика.

В пятницу утром Трамп провел около трех часов в клинике города Бетесда, штат Мэриленд. Его врач, капитан ВМС Шон Барбабелла, отметил, что обследование было запланированным и входит в регулярную программу контроля за состоянием здоровья президента.

"У президента Дональда Трампа до сих пор исключительное состояние здоровья, высокие показатели сердечно-сосудистой, легочной, неврологической и физической системы", - написал Барбабелла в одностраничном заключении.

Во время визита Трампу сделали ежегодную прививку от гриппа и ввели бустерную дозу вакцины от COVID-19.

Медицинское обследование проводили накануне зарубежных поездок Трампа. В ближайшие дни он отправится на Ближний Восток, а в конце месяца планирует визит в страны Азии.

Врач также сообщил, что по результатам диагностики "сердечный возраст" Трампа оказался примерно на 14 лет меньше, чем его фактический. Политику сейчас 79 лет, и он остается старейшим президентом в истории США.

Почему в Сети заговорили о здоровье Трампа

В США активно распространяются слухи о возможных проблемах со здоровьем Президента Дональда Трампа. Их причиной стали заметные синяки на его руках, трехдневное отсутствие в публичном пространстве и внезапная отмена запланированных выступлений.

Ситуация обострилась после интервью вице-президента Джея Ди Венса, который заявил о своей готовности принять полномочия "в случае чего-то страшного", хотя и заверил, что Трамп в отличной форме и намерен завершить срок.

Журналисты зафиксировали свежие гематомы на руках Трампа (например, во время игры в гольф), которые он ранее пытался скрыть.

Белый дом, в лице пресс-секретаря Каролины Ливитт, объяснил появление синяков частыми рукопожатиями и приемом аспирина, подчеркивая, что угрозы нет.

Дополнительно сообщается, что Президент имеет хроническую венозную недостаточность, которая, хоть и не является смертельной, может вызывать синяки и отеки.

Дональд Трамп - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в пятницу, 10 октября, Нобелевскую премию мира 2025 года присудили вовсе не президенту США Дональду Трампу, а Марии Корини Мачадо. Она является известной представительницей венесуэльской оппозиции и одной из ключевых лидеров демократического движения в своей стране.

Впоследствии президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social поблагодарил российского лидера Владимира Путина за его положительные отзывы о том, кто, по его мнению, заслуживает Нобелевской премии мира.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с финским коллегой Александром Стуббом в Белом доме заявил, что поскольку Финляндия является членом НАТО, США защитят ее в случае нападения России. В то же время Трамп допустил возможность исключения Испании из Альянса.

