Трамп "в пролете": кто неожиданно получил Нобелевскую премию мира

Даяна Швец
10 октября 2025, 13:04обновлено 10 октября, 13:49
Премия мира традиционно считается наиболее политической из всех Нобелевских наград.
Трамп не получил Нобелевскую премию / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 10 октября, Нобелевский комитет объявил имя лауреата Нобелевской премии мира 2025 года. Награду в этом году получила Мария Корина Мачадо - представительница венесуэльской оппозиции и одна из ведущих лидеров демократического движения страны.

"Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую Премию Мира 2025 года Марии Корине Мачадо за ее неустанный труд по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии", - говорится в заявлении комитета, объявленном в Осло.

Традиционно именно премия мира завершает неделю объявления Нобелевских лауреатов. Она считается самой политической среди всех наград, ведь часто отражает ключевые события мировой политики, вопросы прав человека и глобальные конфликты.

В прошлом году награду получила Nihon Hidankyo - японская организация, объединяющая пострадавших от атомных бомбардировок. Ее почтили "за многолетнюю борьбу за мир без ядерного оружия и свидетельство о гуманитарных последствиях атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки".

В 2025 году лауреат получит медаль, диплом и денежное вознаграждение в размере около 11 миллионов шведских крон, что составляет более 950 тысяч долларов США. Церемония вручения традиционно состоится 10 декабря в Осло, в день памяти Альфреда Нобеля, основателя самой престижной премии мира.

Нобелевская премия мира - что известно

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами 9 октября, что Украина готова номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Однако эта номинация станет возможной при одном условии: если Трамп, находясь на посту главы Белого дома, сможет обеспечить прекращение огня в Украине.

В свою очередь эксперт и журналист Вадим Денисенко предсказал и объяснил, почему глава Штатов Дональд Трамп не получит Нобелевскую премию-2025. По его мнению, для президента США Нобелевский комитет мира - это, похоже, часть культуры извинений.

Кроме этого, в 2022 году президента Украины Владимира Зеленского и украинский народ выдвинули на Нобелевскую премию мира. Эта инициатива исходила от группы действующих и бывших политиков европейских стран.

Нобелевская премия мира - награда, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в дело укрепления мира. Нобелевская премия мира вручается с 1901 года. Согласно уставу Нобелевского фонда, лауреатов выбирает Норвежский Нобелевский комитет, который назначает парламент Норвегии.

новости США Венесуэла Дональд Трамп Нобелевская премия мира Нобелевская премия




Путин в тупике и может начать новую войну, чтобы скрыть крах РФ - The Telegraph




Контрнаступление ВСУ: Сырский раскрыл детали перелома на фронте




Отключения света зимой будут привычными для некоторых городов - Харченко




Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ



Ситуация хуже, чем кажется: сколько ракет Tomahawk получит Украина от США



Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия



Доллар с евро стремительно рванули вверх: появился новый курс валют на 10 октября



Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракет



