Украина номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира: Зеленский назвал условие

Киев выдвинет кандидатуру Трампа, если президент США обеспечит прекращение огня.

Зеленский назвал условие, при котором Украина выдвинет Трампа на "нобелевку" / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главные тезисы Зеленского:

Украина выдвинет кандидатуру Трампа, если он обеспечит прекращение огня

Американцам сложно склонить Путина к реальным переговорам

Глава РФ боится прекращения огня

Украина номинирует президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если глава Белого дома обеспечит прекращение огня в Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 9 октября.

При этом Зеленский считает, что российский диктатор Владимир "Путин боится прекращения огня, потому что из прекращения огня выйти снова в войну ему сложно".

"С полномасштабной войны уйти на прекращение огня, и начать потом снова полномасштабную войну – это для них непросто. Экономически непросто, с обществом непросто, с миром непросто. И точно непросто с теми странами, которые сегодня еще жмут ему руку", – сказал Зеленский.

По словам президента, по этим причинам так сложно американцам заставить Путина к реальным переговорам, и поэтому пока он выбирает войну. Однако это возможно прекратится, если усиливать давление на Россию.

"Нужно больше давления на Россию. Давление сработает. Когда они будут терять больше от войны, чем могут потерять в других сценариях. Наши дальнобойные удары, сильные санкции, стоять на поле боя, защищаться, но, безусловно, поддерживать мирные инициативы, потому что это правильно – это сработает", – подчеркнул Зеленский.

Выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира - что известно

Президент США неоднократно публично заявлял, что заслуживает Нобелевской премии за свою посредническую деятельность в различных международных конфликтах.

В августе Белый дом выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, назвав его "президентом мира".

Среди тех, кто поддержал кандидатуру американского лидера:

премьер-министр Армении Никол Пашинян;

президент Азербайджана Ильхам Алиев;

премьер-министр Камбоджи Хун Манет;

президент Габона Брис Олиги Нгема;

премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху;

правительство Пакистана;

министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгире.

Белый дом официально выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира / facebook.com/WhiteHouse

В сентябре президент Владимир Зеленский заявил, что Украина номинирует Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот закончит войну.

"Трамп имеет шанс закончить эту войну, и если он ее закончит - абсолютно уверен, все украинцы будут делать это с удовольствием. Потому что эта миссия - unbelievable, закончить ее", - сказал президент Украины.

Тем временем народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде документ с предложением обратиться в Нобелевский комитет и выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.

В проекте постановления №14088 на сайте ВРУ говорится, что Дональд Трамп, находясь на посту президента США, неоднократно проявлял готовность к диалогу, стремился снизить уровень глобальных конфликтов и делал шаги для стабилизации международных отношений и поиска политических решений в кризисных ситуациях.

Справка. Нобелевскую премию мира ежегодно присуждает Нобелевский комитет в Осло физическим лицам и организациям, внёсшим выдающийся вклад в дело укрепления мира.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года.

Последние заявления Трампа

Как писал Главред, 9 октября президент США Дональд Трамп заявил о подписании первого этапа мирного плана между Израилем и группировкой ХАМАС, что, по его словам, предусматривает быстрое освобождение всех заложников и отвод израильских войск.

Заложники будут освобождены через 72 часа после того, как израильское правительство одобрит соглашение. Ожидается, что это произойдет не позднее понедельника, 13 сентября.

Трамп также заявил, что в конце концов ему удастся урегулировать ситуацию с войной России против Украины. Он отметил, что уже "урегулировал семь войн", а также добавил, что "мы близки к урегулированию восьмой".

Трамп подчеркнул, что не думает, "что кто-либо в истории урегулировал столько конфликтов".

