Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира: Зеленский назвал условие

Анна Ярославская
9 октября 2025, 10:31
69
Киев выдвинет кандидатуру Трампа, если президент США обеспечит прекращение огня.
Трамп, Зеленский
Зеленский назвал условие, при котором Украина выдвинет Трампа на "нобелевку" / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главные тезисы Зеленского:

  • Украина выдвинет кандидатуру Трампа, если он обеспечит прекращение огня
  • Американцам сложно склонить Путина к реальным переговорам
  • Глава РФ боится прекращения огня

Украина номинирует президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если глава Белого дома обеспечит прекращение огня в Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 9 октября.

При этом Зеленский считает, что российский диктатор Владимир "Путин боится прекращения огня, потому что из прекращения огня выйти снова в войну ему сложно".

видео дня

"С полномасштабной войны уйти на прекращение огня, и начать потом снова полномасштабную войну – это для них непросто. Экономически непросто, с обществом непросто, с миром непросто. И точно непросто с теми странами, которые сегодня еще жмут ему руку", – сказал Зеленский.

По словам президента, по этим причинам так сложно американцам заставить Путина к реальным переговорам, и поэтому пока он выбирает войну. Однако это возможно прекратится, если усиливать давление на Россию.

"Нужно больше давления на Россию. Давление сработает. Когда они будут терять больше от войны, чем могут потерять в других сценариях. Наши дальнобойные удары, сильные санкции, стоять на поле боя, защищаться, но, безусловно, поддерживать мирные инициативы, потому что это правильно – это сработает", – подчеркнул Зеленский.

Выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира - что известно

Президент США неоднократно публично заявлял, что заслуживает Нобелевской премии за свою посредническую деятельность в различных международных конфликтах.

В августе Белый дом выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, назвав его "президентом мира".

Среди тех, кто поддержал кандидатуру американского лидера:

  • премьер-министр Армении Никол Пашинян;
  • президент Азербайджана Ильхам Алиев;
  • премьер-министр Камбоджи Хун Манет;
  • президент Габона Брис Олиги Нгема;
  • премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху;
  • правительство Пакистана;
  • министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгире.
Белый дом официально выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
Белый дом официально выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира / facebook.com/WhiteHouse

В сентябре президент Владимир Зеленский заявил, что Украина номинирует Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот закончит войну.

"Трамп имеет шанс закончить эту войну, и если он ее закончит - абсолютно уверен, все украинцы будут делать это с удовольствием. Потому что эта миссия - unbelievable, закончить ее", - сказал президент Украины.

Тем временем народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде документ с предложением обратиться в Нобелевский комитет и выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.

В проекте постановления №14088 на сайте ВРУ говорится, что Дональд Трамп, находясь на посту президента США, неоднократно проявлял готовность к диалогу, стремился снизить уровень глобальных конфликтов и делал шаги для стабилизации международных отношений и поиска политических решений в кризисных ситуациях.

Справка. Нобелевскую премию мира ежегодно присуждает Нобелевский комитет в Осло физическим лицам и организациям, внёсшим выдающийся вклад в дело укрепления мира.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года.

Последние заявления Трампа

Как писал Главред, 9 октября президент США Дональд Трамп заявил о подписании первого этапа мирного плана между Израилем и группировкой ХАМАС, что, по его словам, предусматривает быстрое освобождение всех заложников и отвод израильских войск.

Заложники будут освобождены через 72 часа после того, как израильское правительство одобрит соглашение. Ожидается, что это произойдет не позднее понедельника, 13 сентября.

Трамп также заявил, что в конце концов ему удастся урегулировать ситуацию с войной России против Украины. Он отметил, что уже "урегулировал семь войн", а также добавил, что "мы близки к урегулированию восьмой".

Трамп подчеркнул, что не думает, "что кто-либо в истории урегулировал столько конфликтов".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Дональд Трамп Нобелевская премия мира Нобелевская премия новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Повреждения значительные": РФ атаковала объект ДТЭК, люди остались без света

"Повреждения значительные": РФ атаковала объект ДТЭК, люди остались без света

10:32Украина
Украина номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира: Зеленский назвал условие

Украина номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира: Зеленский назвал условие

10:31Украина
"Мира уже нет": в США не заметили, что Европа находится в состоянии войны – CNN

"Мира уже нет": в США не заметили, что Европа находится в состоянии войны – CNN

10:00Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список

Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список

"Романы были": вдовец Нины Матвиенко рассказал, как она ему изменяла

"Романы были": вдовец Нины Матвиенко рассказал, как она ему изменяла

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

"За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения

"За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения

Китайский гороскоп на сегодня 9 октября: Быкам - обман, Петухам - беспокойство

Китайский гороскоп на сегодня 9 октября: Быкам - обман, Петухам - беспокойство

Последние новости

10:50

Нежность, понимание и страсть: 5 знаков зодиака, которые становятся лучшими женами

10:40

Кадры из скорой: известная певица Lida Lee попала в серьезное ДТП

10:32

Молчун Игорь Николаев оставил семью - что произошло

10:32

"Повреждения значительные": РФ атаковала объект ДТЭК, люди остались без света

10:31

Украина номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира: Зеленский назвал условие

Путин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - БондаревПутин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - Бондарев
10:00

"Мира уже нет": в США не заметили, что Европа находится в состоянии войны – CNN

09:58

Удар по железной дороге: в Украине изменили движение поездов, есть задержки

09:37

Трамп сделал новое заявление о войне в Украине: что сказалВидео

09:21

"Горит дедлайн": майор запаса рассказал об обострении на ключевом направлении

Реклама
09:16

Красивые и стильные: Пугачева и Галкин удивили публичным появлением

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 октября (обновляется)

09:00

Война в Украине завершится в течение года, но при одном условии - Жмайло

08:38

Карта Deep State онлайн за 9 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:36

От "четырёх областей" к линии фронта: Арестович срочно изменил свой "мирный план"Видео

08:30

Воссоединение бывших: Юрий Никитин заговорил о юбилее со Славой Каминской

08:26

Атакованы порт и энергетика: Одесскую область охватили пожары, есть пострадавшиеФото

08:10

Топливный кризис в РФ набирает мощные оборотымнение

07:30

"Война в Газе закончилась": подписан первый этап мирного плана Трампа

06:44

Дроны атаковали Волгоградскую область РФ: горит газоперерабатывающий завод

06:10

Как Украина значительно расширила радиус своих ударов по РФмнение

Реклама
06:00

Сын Нины Матвиенко рассказал тайну ее смерти - что произошло на самом деле

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 15 секунд найти 409

05:06

Гороскоп на завтра 10 октября: Овнам - неудача, Весам - неожиданный сюрприз

04:30

Подарок Вселенной: каких знаков зодиака ждет счастливый момент 9 октября

04:08

Назвать все - смогут единицы: ученые заявили о существовании девяти видов осадковВидео

03:30

Пятна и запах исчезнут: как правильно чистить кожаную куртку дома

02:30

Европу заморозит: катастрофический сценарий коллапса океанического течения

02:03

Популярная украинская певица рассказала о сложностях первой беременности: "Тело уже не твое"

01:30

79-летняя Шер переживает кризис с младшим на 40 лет бойфрендом - СМИ

00:54

Десятки БпЛА и КАБов атакуют Сумщину: раздаются взрывы, есть раненые и погибшие

00:33

Целая дивизия и четыре бригады: РФ резко перебросила силы для начала нового наступления

00:21

Правительство приняло постановление: с кем Украина введет множественное гражданство

08 октября, среда
23:54

Строгие запреты, которые нельзя нарушать: приметы 9 октября

23:51

"Корявая была встреча": Лилия Подкопаева высказалась об отце-россиянине

22:59

Добропольская операция ВСУ: Зеленский раскрыл реальные цифры потерь оккупантов

22:55

"У меня отошли воды": женщина родила в прямом эфире на глазах у 29 тысяч человек

22:41

Изменит ли блэкаут в Москве ход войны - эксперт развенчал иллюзии

22:30

Известная украинская актриса нарушила молчание после тревожных новостей о здоровье

22:27

Трех знаков зодиака накроет волна удачи в октябре - кого ждет фаза счастья

22:22

"Романы были": вдовец Нины Матвиенко рассказал, как она ему изменяла

Реклама
22:19

Сколько ракет Tomahawk Украина может получить от США - названо количество

22:17

С казацких времен в Днепре была улица с "московским следом": какое ее новое название

22:10

Доллар внезапно начал расти: новый курс валют на 9 октября

21:52

"Украинский ничтожество": эксперт жестко раскритиковал футболиста сборной Украины

20:37

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

20:34

Трамп держит козырь в рукаве: как ракеты Tomahawk могут принести выгоду США

20:14

Один вид мяса в Украине стремительно дорожает - за год цены взлетели на 60%

19:48

Догадываются единицы: что на самом деле скрывает "плавник" на крыше авто

19:43

О чем думают коты, когда человек мяукает - как они понимают слово "мяу"Видео

19:39

Врежет +2 и будет заливать всю Украину: регионы накроет мощный циклон

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять