Трамп публично поблагодарил Путина после того, как Нобелевскую премию дали не ему

Президент США поблагодарил Путина за комплименты относительно его заслуг для Нобелевской премии мира.

Трамп поблагодарил Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Путин утверждает, что Трамп много делает для мира

Трамп поблагодарил Путина за комплименты относительно его заслуг для Нобелевской премии мира

Лукашенко назвал "полной глупостью", что премию получил не Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за его комплименты относительно того, кто заслуживает Нобелевской премии мира. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Что сказал Путин

Во время общения с журналистами глава Кремля прокомментировал тему Нобелевской премии мира, в частности вопрос, заслуживает ли ее нынешний президент США.

Путин отметил, что "не ему решать", кому присуждать премию. При этом он заявил, что в истории комитет часто награждал людей, которые "для мира ничего не сделали", и это, по его мнению, "нанесло огромный ущерб авторитету премии".

"Достоин или недостоин действующий президент США Нобелевской премии - я не знаю. Но он реально много делает для того, чтобы решить такие сложные кризисы, которые длятся десятилетиями. Я знаю по кризису в Украине он искренне стремится к этому. Возможно, нам многое еще удастся сделать на основе договоренностей в Анкоридже", - сказал Путин.

Видео - что сказал Путин о Нобелевской премии мира:

Заявление Путина / Фото: скриншот

Реакция Трампа

Президент США сделал репост видеозаписи с комментариями российского лидера относительно Нобелевской премии мира.

"Спасибо тебе, президент Путин", - написал Трамп.

Ответ Трампа / Фото: скриншот

Что сказал Лукашенко

Лукашенко вслед за Путиным назвал в комментарии СМИ "полной глупостью" то, что Нобелевскую премию мира присудили не Дональду Трампу. Белорусский диктатор заявил, что Трамп "заслужил эту премию и ее нужно было отдавать ему".

По словам Лукашенко, в прошлом премию присуждали "вообще кому попало", имея в виду бывшего президента США Джозефа Байдена. В то же время он отметил, что Трамп сделал много для решения мировых проблем.

"Трамп не мало сделал для мира. Трамп может обидеться", - сказал Лукашенко.

Смотрите видео комментария Лукашенко:

Лукашенко / Фото: скриншот

Почему Трамп хотел получить Нобелевскую премию - мнение эксперта

Эксперт и журналист Вадим Денисенко предсказал и объяснил, почему глава Штатов Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию-2025. По его мнению, вероятность присуждения премии Трампу была низкой.

По словам Денисенко, Трамп хочет премию не только из-за гордыни, но и из-за неприязни к Обаме, которому когда-то присудили Нобелевку "ни за что". Для Трампа премия - часть "культуры извинений", которую он критикует, и даже получение медали не изменит его отношение.

Нобелевская премия мира / Главред - инфографика

Нобелевская премия мира - что известно

Напомним, Нобелевскую премию мира 2025 года получила лидер венесуэльской оппозиции и демократического движения Мария Корина Мачадо. Комитет отметил ее борьбу за демократические права и мирный переход от диктатуры к демократии в Венесуэле.

Ранее Главред сообщал, что 9 октября президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами заявил, что Украина готова номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира. Однако он уточнил, что такая номинация возможна лишь, если Трамп, находясь на посту главы Белого дома, сможет обеспечить прекращение огня в Украине.

Стоит отметить, что в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский и украинский народ уже были выдвинуты на Нобелевскую премию мира. Эта инициатива исходила от группы действующих и бывших политиков из разных европейских стран.

