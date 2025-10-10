Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп публично поблагодарил Путина после того, как Нобелевскую премию дали не ему

Руслана Заклинская
10 октября 2025, 21:01
364
Президент США поблагодарил Путина за комплименты относительно его заслуг для Нобелевской премии мира.
Трамп публично поблагодарил Путина после того, как Нобелевскую премию дали не ему
Трамп поблагодарил Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

  • Путин утверждает, что Трамп много делает для мира
  • Трамп поблагодарил Путина за комплименты относительно его заслуг для Нобелевской премии мира
  • Лукашенко назвал "полной глупостью", что премию получил не Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за его комплименты относительно того, кто заслуживает Нобелевской премии мира. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Что сказал Путин

Во время общения с журналистами глава Кремля прокомментировал тему Нобелевской премии мира, в частности вопрос, заслуживает ли ее нынешний президент США.

видео дня

Путин отметил, что "не ему решать", кому присуждать премию. При этом он заявил, что в истории комитет часто награждал людей, которые "для мира ничего не сделали", и это, по его мнению, "нанесло огромный ущерб авторитету премии".

"Достоин или недостоин действующий президент США Нобелевской премии - я не знаю. Но он реально много делает для того, чтобы решить такие сложные кризисы, которые длятся десятилетиями. Я знаю по кризису в Украине он искренне стремится к этому. Возможно, нам многое еще удастся сделать на основе договоренностей в Анкоридже", - сказал Путин.

Видео - что сказал Путин о Нобелевской премии мира:

Трамп публично поблагодарил Путина после того, как Нобелевскую премию дали не ему
Заявление Путина / Фото: скриншот

Реакция Трампа

Президент США сделал репост видеозаписи с комментариями российского лидера относительно Нобелевской премии мира.

"Спасибо тебе, президент Путин", - написал Трамп.

Трамп публично поблагодарил Путина после того, как Нобелевскую премию дали не ему
Ответ Трампа / Фото: скриншот

Что сказал Лукашенко

Лукашенко вслед за Путиным назвал в комментарии СМИ "полной глупостью" то, что Нобелевскую премию мира присудили не Дональду Трампу. Белорусский диктатор заявил, что Трамп "заслужил эту премию и ее нужно было отдавать ему".

По словам Лукашенко, в прошлом премию присуждали "вообще кому попало", имея в виду бывшего президента США Джозефа Байдена. В то же время он отметил, что Трамп сделал много для решения мировых проблем.

"Трамп не мало сделал для мира. Трамп может обидеться", - сказал Лукашенко.

Смотрите видео комментария Лукашенко:

Трамп публично поблагодарил Путина после того, как Нобелевскую премию дали не ему
Лукашенко / Фото: скриншот

Почему Трамп хотел получить Нобелевскую премию - мнение эксперта

Эксперт и журналист Вадим Денисенко предсказал и объяснил, почему глава Штатов Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию-2025. По его мнению, вероятность присуждения премии Трампу была низкой.

По словам Денисенко, Трамп хочет премию не только из-за гордыни, но и из-за неприязни к Обаме, которому когда-то присудили Нобелевку "ни за что". Для Трампа премия - часть "культуры извинений", которую он критикует, и даже получение медали не изменит его отношение.

Нобелевская премия мира
Нобелевская премия мира / Главред - инфографика

Нобелевская премия мира - что известно

Напомним, Нобелевскую премию мира 2025 года получила лидер венесуэльской оппозиции и демократического движения Мария Корина Мачадо. Комитет отметил ее борьбу за демократические права и мирный переход от диктатуры к демократии в Венесуэле.

Ранее Главред сообщал, что 9 октября президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами заявил, что Украина готова номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира. Однако он уточнил, что такая номинация возможна лишь, если Трамп, находясь на посту главы Белого дома, сможет обеспечить прекращение огня в Украине.

Стоит отметить, что в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский и украинский народ уже были выдвинуты на Нобелевскую премию мира. Эта инициатива исходила от группы действующих и бывших политиков из разных европейских стран.

Читайте также:

Об источнике: Truth Social

АІт-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Александр Лукашенко Дональд Трамп Владимир Путин Нобелевская премия мира Трамп новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина согласовывает все детали передачи ракет Tomahawk - МИД

Украина согласовывает все детали передачи ракет Tomahawk - МИД

21:22Украина
"Это не первый такой удар": Зеленский объяснил, почему Украину подвела ПВО

"Это не первый такой удар": Зеленский объяснил, почему Украину подвела ПВО

20:43Война
"Проводится эвакуация": оккупанты продвинулись в Запорожской области

"Проводится эвакуация": оккупанты продвинулись в Запорожской области

20:32Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке со средневековой девушкой за 29 сек

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке со средневековой девушкой за 29 сек

Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ

Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ

Гороскоп на завтра 11 октября: Тельцам - важное приглашение, Скорпионам - прибыль

Гороскоп на завтра 11 октября: Тельцам - важное приглашение, Скорпионам - прибыль

Гороскоп Таро на завтра 11 октября: Стрельцам - предостережение, Весам - действие

Гороскоп Таро на завтра 11 октября: Стрельцам - предостережение, Весам - действие

Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракет

Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракет

Последние новости

21:22

Украина согласовывает все детали передачи ракет Tomahawk - МИД

21:01

Трамп публично поблагодарил Путина после того, как Нобелевскую премию дали не емуВидео

20:43

"Это не первый такой удар": Зеленский объяснил, почему Украину подвела ПВО

20:32

"Проводится эвакуация": оккупанты продвинулись в Запорожской области

20:06

"Можно сделать довольно быстро": эксперт рассказал, как спасти ТЭЦ и ТЭС от РФВидео

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
19:48

Чудо природы появляется раз в 10 лет: где в Украине находится озеро-призрак

19:33

Похолодание с дождем накроют Украину: как изменится погода в ближайшее время

19:20

Кличко предупредил о новом ударе по Киеву, Безлугая просит жителей покинуть столицу

19:17

Почти все деньги: клиент ПриватБанка лишился 20000 грн за раз

Реклама
19:10

Когда РФ готовит повторные удары по Украинемнение

18:38

Любимый овощ украинцев безумно подорожал - за неделю цены подскочили на 51%

18:27

В Украину на месяцы раньше доставили сотни ракет ПВО – минобороны Британии

18:25

Что будет, если оставить в доме беспорядок: строгие приметы 11 октября

18:13

Отключение света в Украине — графики на 10 октября (обновляется)

17:50

Пенсионерам готовят прибавку: кого ждёт повышение и что известно о сроках

17:38

Путин назвал "понтами" угрозы Зеленского и начал пугать "новым оружием"

17:34

"Все по-честному": муж певицы MamaRika раскрыл ее доход

17:24

Обдирают украинцев до нитки: ТОП-5 приборов, потребляющих больше всего энергии

16:43

Готова к смерти: путинистку Шукшину экстренно госпитализировали

16:36

Польша поддержала идею закрытия неба над Украиной: названо главное условие

Реклама
16:34

Бешеный скачок доллара и падение евро: НБУ дал новый курс валют на 13 октября

16:26

РФ оставила без света семь областей Украины: где введены более жесткие отключенияФото

16:15

"Причина проста": Игнат сказал, почему стало сложнее сбивать дроны

15:52

Последний раз так дешево стоил в 2015: стоимость ценного продукта упала до минимума

15:50

Совсем скоро немного потеплеет: украинцам сказали, когда выглянет солнце

15:42

На себя не похож: Дмитрий Комаров объяснил причину внезапных изменений

15:18

Почему 11 октября нельзя начинать новые важные дела: какой церковный праздник

15:09

"Время отвечать": эксперт о начале суда над Порошенко за госизмену и продажу Свинарчуком виллы за $4 млн

14:57

Можно "сломать" мозг: только гении смогут разгадать головоломку за 4 секунды

14:56

Простой ингредиент, который меняет все: один секрет делает яичницу идеальнойВидео

14:30

Большинство водителей совершают ошибку: как не "влететь" на покупке б/у авто

14:10

"Ногой дверь открывала": Алла Пугачева пошла на отчаянный шаг

13:49

Украинцам начислят дополнительные деньги к пенсии: кто получит 20% надбавки

13:41

От цен округляются глаза: базовый продукт подорожал на 66% за неделю

13:39

Китайский гороскоп на завтра 11 октября: Козлам - проблемы, Собакам - трудности

13:25

Последний рывок РФ: появился неожиданный прогноз завершения войны

13:04

Трамп "в пролете": кто неожиданно получил Нобелевскую премию мира

13:00

Главная жизненная миссия: кем вам суждено стать по месяцу рождения

12:54

Тина Кароль внезапно заговорила о смерти мужа: "Это состояние надо полюбить"

12:43

Путин в тупике и может начать новую войну, чтобы скрыть крах РФ - The Telegraph

Реклама
12:22

Родителей Украины начали штрафовать на тысячи гривен: что известно о наказании

12:20

Контрнаступление ВСУ: Сырский раскрыл детали перелома на фронте

12:07

Гороскоп Таро на завтра 11 октября: Стрельцам - предостережение, Весам - действие

12:00

Отключения света зимой будут привычными для некоторых городов - Харченко

11:54

"Не в том состоянии": на болезнь Софии Ротару намекнул известный ведущий

11:44

Седокову застукали с новым мужчиной: она бросилась на оператораВидео

11:42

Всю Украину зальет дождями: дата, когда температура упадет до +2

11:28

РФ выбрала цели и готовит новый удар по Украине: названы вероятные сроки обстрела

11:25

Обнаружили опухоль: в РФ экстренно госпитализировали Михаила Шуфутинского

11:08

"Такой сильный взрыв": украинские звезды эмоционально высказались об атаке РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять