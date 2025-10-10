Путин назвал 'понтами' угрозы Зеленского и начал пугать 'новым оружием'

Лидер РФ пригрозил ответом в случае испытаний ядерного оружия другими странами.

https://glavred.info/war/putin-nazval-pontami-ugrozy-zelenskogo-i-nachal-pugat-novym-oruzhiem-10705436.html Ссылка скопирована

Путин ответил на угрозу Tomahawk / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, uk.wikipedia.org

Кратко:

Путин назвал "понтом" заявление Зеленского об ударах по Кремлю ракетами Tomahawk

Реакцией РФ будет усиление ПВО

Путин анонсировал появление нового оружия

Российский лидео Владимир Путин назвал "понтом" заявление президента Украины Владимира Зеленского об ударах по Кремлю "Томагавками". В то же время он анонсировал появление у РФ "нового оружия". Эти заявления прозвучали во время пресс-конференции Путина в Таджикистане, пишут росСМИ.

"(Это форма - ред.) понтажа тоже. Понт здесь присутствует", - сказал правитель РФ.

видео дня

На пресс-конференции также прозвучал тезис, что якобы поставки ракет зависит от переговорной позиции России - мол, если она "не устроит" Вашингтон, Украина может получить ракеты Tomahawk. На это Путин ответил, что реакцией России на подобные угрозы будет усиление противовоздушной обороны.

В то же время он подчеркнул, что "гонка ядерных вооружений уже началась". Россия, по словам Путина, ответит тем же, если "некоторые страны" проведут испытания ядерного оружия.

Российский лидер также поделился подробностями своего разговора на Аляске с президентом США Дональдом Трампом. Он утверждает, что Москва и Вашингтон знают, "куда двигаться и к чему стремиться", чтобы остановить войну в Украине мирным путем.

Кроме этого, Путин утверждает, что Россия в ближайшее время может объявить о новом оружии. По его словам, его испытания проходят успешно.

Tomahawk / Инфографика: Главред

Получит ли Украина Tomahawk - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар выразил сомнение в возможности передачи Украине ракет Tomahawk. По его словам, "метод пряника" в отношении России со стороны США не дал желаемых результатов, и теперь Вашингтон пытается создать проекцию угрозы для Кремля.

"Если говорить о ракетах Tomahawk, то я практически убежден, что их Украине не дадут. Да, мы просили Tomahawk, а именно модификацию этих ракет, которая бы предусматривала запуск с наземных комплексов, ведь Tomahawk - это крылатая ракета морского базирования, и никто не предоставит их вместе с боевыми кораблями", - сказал эксперт.

По его мнению, вопрос Tomahawk может быть использован как инструмент дипломатического давления на Кремль, но реальная передача таких систем Украине пока выглядит маловероятной.

Ракеты Tomahawk для Украины - новости по теме

Напомним, глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ НАТО Егор Чернев утверждает, что объем поставок Украине крылатых ракет Tomahawk из США будет зависеть от того, насколько президент Дональд Трамп будет готов к эскалации ситуации.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Украина планирует использовать американские Tomahawk для ударов по территории России с целью остановить наступление врага и уничтожить его ударные силы.

Как сообщал Главред, в Вашингтоне пока не приняли решение о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk. В то же время в Москве уже звучат угрозы из-за возможного появления этих ракет в ВСУ.

Читайте также:

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред