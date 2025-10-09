Tomahawk против Кремля: Жданов сказал, как Украина могла бы обрушить энергетику РФ

Если у Украины будет несколько сотен Tomahawk — Россия погрузится во тьму.

Олег Жданов рассказал, что случится, если Украине дадут Tomahawk / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Кратко:

Ракеты Tomahawk позволили бы уничтожить российскую энергетику

Удары создали бы кризис, из которого Россия не смогла бы выйти

Москва бы "проглотила решение" передать Украине ракеты

Если бы Украина получила несколько сотен ракет Tomahawk и атаковала бы ими Россию, то ВСУ могли бы похоронить российскую энергетику.

Об этом в интервью Главреду сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Да, с помощью Tomahawk мы могли бы похоронить российскую энергетику. Мы смогли бы создать условия кризиса, и кризис бы похоронил российскую энергетику", - сказал военный эксперт.

По мнению Жданова, если бы Трамп принял решение о передаче Tomahawk, вряд ли бы Россия смогла чем-то возразить.

"В свое время он кричала о недопустимости передачи Украине ATACMS, но проглотила это. Проглотила бы и Tomahawk. С трудом и большой политической истерикой, но проглотила бы. Пока что мы с вами живем манной небесной – ждем, когда же нам дадут Tomahawk, и если дадут, то сколько", - добавил военный эксперт.

Ракета Tomahawk - основные характеристики / Инфографика: Главред

Поставки ракет Tomahawk Украине - последние новости

Как писал Главред, 26 сентября журналисты The Telegraph написали, что президент Владимир Зеленский на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом попросил у американцев ракеты Tomahawk.

Позже украинский гарант подтвердил свой разговор с Трампом о дальнобойном вооружении для Украины.

"В прошлый раз у нас был очень продуктивный диалог [с Дональдом Трампом]. Мы говорили о системе вооружения большого радиуса дальности. Мы увидим", - сказал президент Зеленский.

Трамп поддержал Украину в вопросе ударов по важным энергетическим объектам на территории России, написали в The Times. Такой шаг может стать серьезным ударом для Путина и заставить его искать пути для прекращения войны.

6 октября во время брифинга в Белом доме Трамп отметил, что "почти принял решение" об отправке ракет, но сначала хочет получить ответы на ряд вопросов, в частности относительно планов их использования украинской стороной.

Глава РФ Владимир Путин заявил, что возможная поставка ракет Tomahawk Украине может разрушить положительные тенденции в двусторонних отношениях.

Получит ли Украина Tomahawk от США: мнение дипломата

Бывший российский дипломат Борис Бондарев прокомментировал вероятность передачи США Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

По его словам, переход в риторике президента США Дональда Трампа по отношению к РФ произошел молниеносно, что мешает увидеть за ним реальную смену стратегии.

"На мой взгляд, все эти заявления вроде: "Мы сейчас поставим Tomahawk" — вызывают сомнения. Я, например, сомневаюсь, что они действительно их поставят. Это больше похоже на такой прием: "Давай, Владимир, соглашайся, останавливай войну, а то мы сейчас что-то устроим". Но что именно? Похоже, они и сами до конца не понимают", - сказал эксперт в интервью Главреду.

По его мнению, пока не просматривается реализация заявлений вашингтонской администрации о наращивании поставок оружия Украине в случае отказа Кремля от мирного урегулирования.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

