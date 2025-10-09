Укр
Tomahawk против Кремля: Жданов сказал, как Украина могла бы обрушить энергетику РФ

Анна Ярославская
9 октября 2025, 11:24
11
Если у Украины будет несколько сотен Tomahawk — Россия погрузится во тьму.
Олег Жданов, Tomahawk
Олег Жданов рассказал, что случится, если Украине дадут Tomahawk / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Кратко:

  • Ракеты Tomahawk позволили бы уничтожить российскую энергетику
  • Удары создали бы кризис, из которого Россия не смогла бы выйти
  • Москва бы "проглотила решение" передать Украине ракеты

Если бы Украина получила несколько сотен ракет Tomahawk и атаковала бы ими Россию, то ВСУ могли бы похоронить российскую энергетику.

Об этом в интервью Главреду сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Да, с помощью Tomahawk мы могли бы похоронить российскую энергетику. Мы смогли бы создать условия кризиса, и кризис бы похоронил российскую энергетику", - сказал военный эксперт.

По мнению Жданова, если бы Трамп принял решение о передаче Tomahawk, вряд ли бы Россия смогла чем-то возразить.

"В свое время он кричала о недопустимости передачи Украине ATACMS, но проглотила это. Проглотила бы и Tomahawk. С трудом и большой политической истерикой, но проглотила бы. Пока что мы с вами живем манной небесной – ждем, когда же нам дадут Tomahawk, и если дадут, то сколько", - добавил военный эксперт.

ракета Tomahawk инфографика
Ракета Tomahawk - основные характеристики / Инфографика: Главред

Поставки ракет Tomahawk Украине - последние новости

Как писал Главред, 26 сентября журналисты The Telegraph написали, что президент Владимир Зеленский на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом попросил у американцев ракеты Tomahawk.

Позже украинский гарант подтвердил свой разговор с Трампом о дальнобойном вооружении для Украины.

"В прошлый раз у нас был очень продуктивный диалог [с Дональдом Трампом]. Мы говорили о системе вооружения большого радиуса дальности. Мы увидим", - сказал президент Зеленский.

Трамп поддержал Украину в вопросе ударов по важным энергетическим объектам на территории России, написали в The Times. Такой шаг может стать серьезным ударом для Путина и заставить его искать пути для прекращения войны.

6 октября во время брифинга в Белом доме Трамп отметил, что "почти принял решение" об отправке ракет, но сначала хочет получить ответы на ряд вопросов, в частности относительно планов их использования украинской стороной.

Глава РФ Владимир Путин заявил, что возможная поставка ракет Tomahawk Украине может разрушить положительные тенденции в двусторонних отношениях.

Получит ли Украина Tomahawk от США: мнение дипломата

Бывший российский дипломат Борис Бондарев прокомментировал вероятность передачи США Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

По его словам, переход в риторике президента США Дональда Трампа по отношению к РФ произошел молниеносно, что мешает увидеть за ним реальную смену стратегии.

"На мой взгляд, все эти заявления вроде: "Мы сейчас поставим Tomahawk" — вызывают сомнения. Я, например, сомневаюсь, что они действительно их поставят. Это больше похоже на такой прием: "Давай, Владимир, соглашайся, останавливай войну, а то мы сейчас что-то устроим". Но что именно? Похоже, они и сами до конца не понимают", - сказал эксперт в интервью Главреду.

По его мнению, пока не просматривается реализация заявлений вашингтонской администрации о наращивании поставок оружия Украине в случае отказа Кремля от мирного урегулирования.

Другие новости:

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
