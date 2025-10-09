Укр
"Загнал себя в тупик": Жданов объяснил, почему Трамп уже не влияет на Путина

Руслана Заклинская
9 октября 2025, 22:24
Эксперт Олег Жданов предположил, что Дональд Трамп готовится к введению диктатуры в США и делает ставку на внутреннюю политику.
Трамп загнал себя в тупик / Коллаж: Главред

Ключевые тезисы Жданова:

  • Путин для Трампа неприкосновенен
  • Президент США сосредоточился на внутренней политике
  • Трамп равнодушен к войне в Украине, но готов продавать оружие ради прибыли

Президент США Дональд Трамп ранее угрожал передать Украине ракеты Tomahawk, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров. Однако теперь, когда лидер РФ не идет на уступки, Трамп не имеет реальных рычагов влияния. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Трамп загнал себя в тупик: он больше не может обещать и угрожать, потому что ему уже не верят, но и делать реальные шаги в противостоянии с Путиным он тоже не может, потому что Путин для него неприкосновенен. Все это может вызвать негативную реакцию в самих США", - сказал эксперт.

По его словам, Трамп это понимает, и поэтому делает ставку на внутреннюю политику - обещает американцам дешевый бензин, борьбу с иммигрантами, "великую Америку" и защиту городов от беспорядков. Жданов считает, что американский лидер будет "лавировать до последнего".

"В США он настолько переломил ситуацию в политическом плане, в руководстве страны, что его самые ярые оппоненты боятся открыть рот. Того же Болтона ФБР сейчас допрашивает, в его доме проводились обыски, хотя он был правой рукой Трампа. Похоже, что Трамп готовится к введению диктатуры в Штатах. Если завтра он объявит военное положение в стране, вся власть перейдет в его руки", - отметил полковник запаса.

Что касается Европы, Трамп, по словам Жданова, демонстрирует безразличие. Он считает, что война в Украине - не его проблема, и призывает европейцев самостоятельно решать, поддерживать ли Киев.

"Оружие он продать готов, потому что это деньги, которые он зарабатывает для Америки", - добавил Жданов.

ракета Tomahawk инфографика
Tomahawk / Инфографика: Главред

Получит ли Украина Tomahawk - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар отметил, что "метод пряника" против РФ со стороны Вашингтона не сработал, и теперь США создают проекцию угрозы для России. Что касается именно Tomahawk, Гончар выразил сомнение в их передаче.

"Если говорить о ракетах Tomahawk, то я практически убежден, что их Украине не дадут. Да, мы просили Tomahawk, а именно модификацию этих ракет, которая бы предусматривала запуск с наземных комплексов, ведь Tomahawk - это крылатая ракета морского базирования, и никто не предоставит их вместе с боевыми кораблями", - сказал эксперт.

Эксперт предположил, что вопрос о Tomahawk может использоваться как элемент давления на Кремль.

Ракеты Tomahawk для Украины - новости по теме

Напомним, глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ НАТО Егор Чернев утверждает, что объем поставок Украине крылатых ракет Tomahawk из США будет зависеть от того, насколько президент Дональд Трамп будет готов к эскалации ситуации.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Украина планирует использовать американские Tomahawk для ударов по территории России, чтобы остановить наступление врага и уничтожить его ударные силы.

Как сообщал Главред, в Вашингтоне пока не приняли решение о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Тем временем в Москве уже звучат угрозы из-за возможного появления этих ракет в ВСУ.

Темпы производства ракет в США невысокие - около 50 единиц в год, в зависимости от контрактов. Поэтому в случае принятия политического решения Украина может получить ограниченную партию Tomahawk.

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины
