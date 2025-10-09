Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия

Die Welt раскрыло подробности и последствия первого боевого применения Украиной дальнобойных ракет Фламинго для удара по цели на севере Крыма.

Украина впервые ударила ракетами Фламинго, какие последствия / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале Die Welt:

Украина ударила тремя ракетами Фламинго по цели в Крыму

2 ракеты попали в цель, третья - упала в 100 метрах от нее

Украина впервые испытала в боевых условиях новую крылатую ракету большой дальности FP-5 Фламинго, нанеся удар по базе российской ФСБ на севере оккупированного Крыма. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt.

Отмечается, что три ракеты были применены во время атаки, вероятно, в рамках тестовых испытаний.

Эксперт по ракетным технологиям Фабиан Хоффман из университета Осло указывает на то, что две ракеты попали в цель, тогда как третья упала примерно в ста метрах от нее.

"На первый взгляд, это не очень хороший результат. Но если учесть, что удары оставили кратеры диаметром до 15 метров, становится понятно: недостаточная точность компенсируется огромной ударной силой", - отмечается в материале, передает Укринформ.

Автор материала предполагает, что украинская власть пока не раскрывает детали по использованию новой ракеты, возможно, ожидая согласования действий с союзниками для одновременного применения собственных FP-5 "Фламинго" и американских Tomahawk.

Издание также отмечает, что после очередной волны российских ударов по энергетической инфраструктуре президент Владимир Зеленский намекнул на возможность зеркального ответа, подчеркнув, что блэкаут может наступить не только в Киеве, но и в Москве.

Как отмечает Die Welt, такая риторика свидетельствует о готовности Украины нанести удары по российским энергетическим объектам в случае дальнейшей эскалации.

Фламинго / Инфографика: Главред

Могут ли ракеты Фламинго устроить блэкаут в Москве

Как писал Главред, блэкаут в Москве вполне реальная перспектива. По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, у Украины есть достаточные силы и средства, чтобы обесточить столицу даже без ракет Tomahawk.

Он отмечает, что без Tomahawk это сложнее из-за мощной ПВО Москвы - два "кольца" противовоздушной обороны вокруг города, которые непросто прорвать. Однако задача выполнимая, особенно при применении таких систем как Фламинго, Паляница и Ад.

"А если пустить все это вместе, то точно возможно обеспечить блэкаут. Большинство подстанций, питающих Москву, находятся за ее пределами. В России уже сказали, что будут глушить сотовую связь РЭБами, отключать мобильный интернет, чтобы наши дроны не смогли добраться до объектов энергетики Москвы. В общем, блэкаут в Москве абсолютно реален. С Tomahawk его устроить гораздо проще, быстрее и эффективнее. Но и без них Украина справится и может это сделать даже сегодня", - резюмировал он.

Ракета Фламинго - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины нанесли удар крылатыми ракетами Фламинго по пограничной заставе и патрульным катерам ФСБ в Крыму вблизи Армянска. Об этом сообщило издание Милитарный со ссылкой на источники в военных кругах.

По данным The Economist, Украина начала применять новые крылатые ракеты FP-5 Фламинго для атак на энергетическую инфраструктуру России. Эти ракеты значительно быстрее беспилотников, способны лететь на высоте около 50 метров, имеют дальность более 3000 км и оснащены мощной боевой частью весом 1150 кг, что обеспечивает чрезвычайную силу удара.

Как отметил народный депутат Украины и глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев, ракеты типа Фламинго уже используются для ударов по территории России, и это не единственная украинская разработка, способная действовать на расстоянии более 1000 км.

Другие новости:

Об источнике: Die Welt Die Welt - немецкая ежедневная общественно-политическая газета, принадлежащая издательству Axel Springer Verlag и являющаяся одним из самых влиятельных СМИ страны. Распространяется в 130 странах, имеет аудиторию более 670 тысяч читателей. Контент газеты ориентирован на информационные и аналитические материалы. К самым популярным темам, которые рассматриваются в "ДиВельт", относятся: политика, финансы и спорт, пишет Википедия.

