Путин назвал виновных в сбитии азербайджанского гражданского самолета и упомянул Украину

Путин фактически признал, что пассажирский самолет AZAL был сбит российскими ракетами ПВО и пообещал Азербайджану компенсации за трагедию.

Путин признался в сбитии азербайджанского пассажирского самолета

Глава Кремля обвинил в катастрофе Украину

Во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым российский диктатор Путин фактически признал, что пассажирский самолет AZAL был сбит российскими ракетами противовоздушной обороны и пожаловался на украинские дроны. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Две ракеты, выпущенные системой ПВО России, не поразили самолет AZAL непосредственно, а взорвались в нескольких метрах", - заявил Путин. видео дня

В то же время он заявил, что в тот день Россия якобы отслеживала три украинских беспилотника, которые пересекли ее границу, пытаясь переложить ответственность за трагедию на Украину. По его словам, экипажу AZAL предлагали совершить посадку в Махачкале, однако пилоты решили следовать в свой базовый аэропорт.

Таким образом, по кремлевской версии, самолет якобы сам попал под обломки российской ракеты.

"Россия, согласно договоренностям, оказывает всяческое содействие следствию в связи с катастрофой самолета Азербайджана", - добавил лидер Кремля.

Путин добавил, что Россия готова выплатить Азербайджану компенсации за трагедию.

Напомним, катастрофа произошла 25 декабря 2024 года, когда пассажирский самолет Embraer E190, направлявшийся в Азербайджан, разбился вблизи Актау в Казахстане, унеся жизни 38 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил ответственность за инцидент на Россию.

Чем могли сбить самолет - мнение эксперта

Как писал Главред, эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в комментарии Эспрессо высказал предположение, что самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку - Грозный и упавший 25 декабря вблизи Актау в Казахстане, мог быть поражен ракетой российского ЗРК "Панцирь".

По словам Романенко, первые снимки с места происшествия, сделанные издалека, создали впечатление, что самолет сбили зенитными пулеметами. Однако более детальное изучение фотографий свидетельствует, что по нему, вероятно, был нанесен удар ракетным вооружением.

"Следует отметить, что сработала не стандартная ракета комплекса "Панцирь С-1", а ракета из новых модификаций "Панцирь СМ-СВ" или "Панцирь СМД-Е". То есть ракета, которая имела поражающие элементы, а не стержневые, которые имеет стандартный "Панцирь", - отметил эксперт.

ЗРК "Панцирь С-1" / Инфографика: Главред

Сбитие самолета Азербайджана в небе над Россией - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 декабря в Казахстане произошла авиакатастрофа. Вблизи аэропорта Актау разбился пассажирский самолет азербайджанских авиалиний с десятками людей на борту. Сообщается, что судно направлялось из Баку в российский Грозный.

Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что причиной трагедии стала атака российского зенитно-ракетного комплекса.

Как выяснилось, гражданский самолет Embraer E190 получил повреждения еще над территорией России, недалеко от Грозного. Москва пыталась скрыть инцидент и распространяла противоречивые версии произошедшего. В течение первых трех дней Азербайджан не получил ни извинений, ни признания вины от российской стороны. Президент Ильхам Алиев заявил, что Баку требует от России наказания виновных, официальных извинений и выплаты компенсаций.

