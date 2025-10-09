Нобелевский комитет назвал лауреата премии по литературе: кто им стал

Краснахоркаи впервые прославился своим дебютным романом "Сатанинское танго".

Краснахоркаи получил премию за "за убедительное и дальновидное творчество"

Краснахоркаи оанее стал первым венгерским писателем, удостоенным Букеровской премии

В четверг, 9 октября, Нобелевский комитет объявил лауреата премии по литературе 2025 года. Им стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи.

Как заявили в комитете, он награжден "за его убедительное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства".

Сам писатель заявлял, что его мрачные и сложные романы направлены на исследование реальности "до точки безумия", отмечает CNN.

Родившийся в 1954 году в венгерском Дьюле Краснахоркаи впервые прославился своим дебютным романом "Сатанинское танго" (1985) – мрачным и завораживающим описанием распадающейся сельской общины, говорится на сайте Нобелевской премии.

Американский критик Сьюзен Зонтаг назвала Краснахоркаи "мастером апокалипсиса" современной литературы после прочтения второй книги автора "Меланхолия сопротивления" 1998 года. После этого он написал еще ряд книг, позитивно принятых критиками.

"Ласло Краснахоркаи – великий эпический писатель центральноевропейской традиции, восходящей к Кафке и Томасу Бернхарду. Для него характерны абсурдизм и гротескная чрезмерность", – сказано в его биографии на сайте Нобелевской премии.

В 2015 году Краснахоркаи стал первым венгерским писателем, удостоенным Международной Букеровской премии.

Кстати, в 2024 году Нобелевскую премию получила Хан Ган из Южной Кореи за "насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни".

Кто такой Ласло Краснахоркаи Ласло Краснахоркаи - венгерский писатель, лауреат Международной Букеровской премии 2015 года. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2025 года. Ласло Краснахоркаи родился в 1954 году в небольшом городке Дьюла на юго-востоке Венгрии, недалеко от румынской границы. Подобная отдаленная сельская местность стала местом действия первого романа Краснахоркаи "Сатанинское танго", опубликованного в 1985 году и ставшего литературной сенсацией в Венгрии и прорывом в творчестве автора. Краснахоркаи учился на юриста в Сегеде и Будапеште. В 1983 окончил факультет истории искусств в Будапештском университете, диплом был посвящен творчеству Шандора Мараи в эмиграции. Много путешествует: в 1990 был в Монголии и Китае, в 1992 плавал по Атлантике, объехал Европу и США. Книги Краснахоркаи переведены на японский и основные европейские языки. В 2008 году он был приглашенным профессором Берлинского Свободного университета.

