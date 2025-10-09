Победителей Евровидения увидели на улицах Киева: какой сюрприз ждет украинцев

Швейцарские звезды выступят в столице уже 10 октября.

Nemo приехали в Киев / коллаж: Главред, фото: instagram.com, NEMO, https://t.me/zlyvaaaaa

Победители Евровидения-2024, швейцарская группа Nemo, впервые приехали в Украину. Артисты уже успели прогуляться по Киеву и поделились впечатлениями от города в своем Instagram.

Nemo появились на Михайловской площади и поделились первыми эмоциями от столицы.

"Мы приехали в Киев. Это пасмурный, но красивый день", - поделились исполнители в своих соцсетях.

Nemo появились на Михайловской площади / фото: instagram.com, Nemo

Уже 10 октября артисты выступят в столичном клубе Atlas с большим концертом. Это выступление станет частью промо-кампании их нового альбома, над которым они работали в течение последнего года.

По данным СМИ, на концерте могут состояться сюрпризы - в частности, совместный номер с Jerry Heil. Более того, исполнители намекнули, что планируют приехать в Украину еще раз - на шоу "Джерело" в 2025 году.

Nemo вернутся в Украину / фото: instagram.com, Nemo

Концерт Nemo в Киеве

Еще летом группа обратилась к украинским фанатам с видеообращением, где пообещала приехать в Киев. В нем исполнители отметили, что этот концерт имеет для них особое значение, ведь многие их близкие друзья и знакомые родом из Украины.

"Для меня очень важно выступить в Киеве и познакомиться с вами впервые. Так много моих любимых людей живут здесь или за границей. Я с нетерпением жду этого события", - отметили Nemo в обращении.

