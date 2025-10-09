Победителей Евровидения увидели на улицах Киева: какой сюрприз ждет украинцев

Вы узнаете:
Победители Евровидения-2024, швейцарская группа Nemo, впервые приехали в Украину. Артисты уже успели прогуляться по Киеву и поделились впечатлениями от города в своем Instagram.
Nemo появились на Михайловской площади и поделились первыми эмоциями от столицы.
"Мы приехали в Киев. Это пасмурный, но красивый день", - поделились исполнители в своих соцсетях.
Уже 10 октября артисты выступят в столичном клубе Atlas с большим концертом. Это выступление станет частью промо-кампании их нового альбома, над которым они работали в течение последнего года.
По данным СМИ, на концерте могут состояться сюрпризы - в частности, совместный номер с Jerry Heil. Более того, исполнители намекнули, что планируют приехать в Украину еще раз - на шоу "Джерело" в 2025 году.
Концерт Nemo в Киеве
Еще летом группа обратилась к украинским фанатам с видеообращением, где пообещала приехать в Киев. В нем исполнители отметили, что этот концерт имеет для них особое значение, ведь многие их близкие друзья и знакомые родом из Украины.
"Для меня очень важно выступить в Киеве и познакомиться с вами впервые. Так много моих любимых людей живут здесь или за границей. Я с нетерпением жду этого события", - отметили Nemo в обращении.
Последние новости Евровидения
Ранее Главред сообщал, что победители Евровидения-2024 швейцарцы NEMO записали трогательное видеообращение для украинских фанатов. Они наконец готовы сдержать обещание и выступить в Украине.
Также известная украинская певица SKYLERR рассказала, что не исключает своего возвращения на Национальный отбор на Евровидение. SKYLERR уже пробовала свои силы на Национальном отборе 2024 года, но в финале добровольно сняла свою кандидатуру
Евровидение-2024
Евровидение-2024 - 68-й песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, с участием конкурсантов из 37 стран. Соревнования в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикие танцы"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефания") годах.
Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.
