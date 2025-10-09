'Я тогда замерла': Подкопаева призналась, кто раскрыл сыну тайну усыновления

Тайна олимпийской чемпионки выплыла в семейной поездке.

Известная украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева впервые рассказала, как ее сын узнал, что он усыновлен. В интервью Маричке Падалко спортсменка призналась, что открыть правду сыну помогла ее мама.

По словам Подкопаевой, ее 20-летний сын Вадим давно знает, что воспитывался приемной мамой. Для парня это не стало неожиданностью, ведь в семье никогда не делали из этого тайны.

"Я никогда не объясняла, никогда этого не боялась и даже никаких вопросов не было. Мне кажется, что мы этот момент очень плавно прошли. Он знает, что усыновлен", - рассказала Лилия.

Как призналась чемпионка, именно ее мама рассказала мальчику правду, когда тому было всего 3-4 года. Это произошло по дороге с отдыха, когда они проезжали мимо детского дома.

"Моя мама рассказала, когда ему было 3-4 года. Мы возвращались с отдыха и ехали мимо детского дома. И я говорю: "Я была в этом доме раньше и здесь живут дети, от которых отказались родители". И Вадим мне говорит: "А ты меня в этом доме нашла?" - я тогда замерла. Начала глазами смотреть на людей в машине - кто сказал? А потом я рассказываю маме, что, может, дети сказали. Ему было три года - еще рано. И мама моя говорит, что это она сказала Вадиму", - поделилась чемпионка.

Лилия отметила, что этот поступок не спровоцировал конфликта между ней и мамой. Спортсменка была лишь почувствовала благодарность родному человеку, который взял на себя такую ответственность. Как рассказала Подкопаева, сын лишь один раз подошел к маме и поблагодарил за то, что она есть в его жизни.

"Мы больше никогда об этом не говорили. Вадим знает, что он усыновлен... Не важно, кто твои родители, важна любовь и забота. А все эти генетики - к черту. Главное, когда он чувствует тепло. Сейчас ему в ноябре уже будет 20. И я не могу представить, как проходит время - он уже взрослый человек", - подытожила Лилия Подкопаева.

О персоне: Лилия Подкопаева Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.Л

