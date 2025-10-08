Укр
"Корявая была встреча": Лилия Подкопаева высказалась об отце-россиянине

Анна Подгорная
8 октября 2025, 23:51обновлено 9 октября, 00:41
14
Мужчина так и не стал для Подкопаевой близким человеком.
Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева биография - гимнастка заговорила об отце / коллаж: Главред, фото: instagram.com/podkopayeva_official

Кратко:

  • Отец утратил связь с Лилией Подкопаевой еще в раннем детстве спортсменки
  • Гимнастка рассказала о встрече с папой

Лилию Подкопаеву, легендарную украинскую гимнастку, растила и воспитывала мама - родители развелись, когда будущей звезде спорта было всего два года. Отец Подкопаевой - россиянин. Он не стремился поддерживать отношения с дочерью. После ухода из семьи он впервые увидел Лилию через 22 года.

"К сожалению, я даже не знала, как общаться, потому что... Это была первая встреча с детства. Я не знала, как обращаться, как правильно. "Папа" я не могла сказать, "Саша" я тоже не могла сказать. На "ты" или на "вы". Очень дискомфортно было. Мне показалось, что корявая была встреча", - поделилась гимнастка в беседе с Маричкой Падалко.

видео дня

Также Лилия Подкопаева добавила, как складываются отношения с биологическим отцом. Вернее не складываются - у спортсменки нет никакой информации о нем. "Я не знаю [где он сейчас], честно. Родители развелись, когда мне было два года", - говорит она.

Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева биография - гимнастка заговорила об отце / Скриншот YouTube

О персоне: Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Лилия Подкопаева новости шоу бизнеса
13:59

Недвижимость во Франции и налоговые злоупотребления: журналист опубликовал расследование о махинациях Гетманцева

13:57

Библейское растение в Украине: где садоводы выращивают уникальный цветокВидео

13:45

Гороскоп на сегодня 9 октября: Девам - недоразумения, Водолеям - хорошие новости

