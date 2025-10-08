"Корявая была встреча": Лилия Подкопаева высказалась об отце-россиянине

Кратко:
- Отец утратил связь с Лилией Подкопаевой еще в раннем детстве спортсменки
- Гимнастка рассказала о встрече с папой
Лилию Подкопаеву, легендарную украинскую гимнастку, растила и воспитывала мама - родители развелись, когда будущей звезде спорта было всего два года. Отец Подкопаевой - россиянин. Он не стремился поддерживать отношения с дочерью. После ухода из семьи он впервые увидел Лилию через 22 года.
"К сожалению, я даже не знала, как общаться, потому что... Это была первая встреча с детства. Я не знала, как обращаться, как правильно. "Папа" я не могла сказать, "Саша" я тоже не могла сказать. На "ты" или на "вы". Очень дискомфортно было. Мне показалось, что корявая была встреча", - поделилась гимнастка в беседе с Маричкой Падалко.
Также Лилия Подкопаева добавила, как складываются отношения с биологическим отцом. Вернее не складываются - у спортсменки нет никакой информации о нем. "Я не знаю [где он сейчас], честно. Родители развелись, когда мне было два года", - говорит она.
О персоне: Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.
