Молчун Игорь Николаев оставил семью - что произошло

Кратко:
- Игорь Николаев уехал по роботе
- Молчун пропустил важный праздник
Младшая дочь российского композитора и певца Игоря Николаева, который молчит о полномасштабной войне в Украине, отпраздновала 10-летие, но глава семейства не смог поздравить ее лично.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Николаев уехал от семьи на гастроли и поздравил дочь только в соцсетях.
"Наша художница, сочинительница, мечтательница, пианистка, фантазерка, наша Вероничка, наша Никуся, мама и папа тебя любят и всегда будут любить! Будь счастлива! С днем рождения", — отметил молчун.
Сходство сына Наташи Королевой и Игоря Николаева
Уже много лет поклонники отмечают, что сын предательницы Наташи Королевой Архип очень похож на ее бывшего мужа Игоря Николаева. Недавно же парень избавился от сходства с композитором и подстригся налысо, а также сбрил бороду и усы.
О персоне: Игорь Николаев
Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.
