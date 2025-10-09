Молчун Игорь Николаев оставил семью - что произошло

Игорь Николаев так и не появился на дне рождения дочери.

Игорь Николаев сейчас на гастролях / коллаж: Главред, фото: t.me, Игорь Николаев

Младшая дочь российского композитора и певца Игоря Николаева, который молчит о полномасштабной войне в Украине, отпраздновала 10-летие, но глава семейства не смог поздравить ее лично.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Николаев уехал от семьи на гастроли и поздравил дочь только в соцсетях.

"Наша художница, сочинительница, мечтательница, пианистка, фантазерка, наша Вероничка, наша Никуся, мама и папа тебя любят и всегда будут любить! Будь счастлива! С днем рождения", — отметил молчун.

Игорь Николаев поздравил дочь в соцсетях / фото: скрин t.me, Игорь Николаев

Сходство сына Наташи Королевой и Игоря Николаева

Уже много лет поклонники отмечают, что сын предательницы Наташи Королевой Архип очень похож на ее бывшего мужа Игоря Николаева. Недавно же парень избавился от сходства с композитором и подстригся налысо, а также сбрил бороду и усы.

Архип Глушко с женой на отдыхе / фото: instagram.com, Мелисса Глушко

О персоне: Игорь Николаев Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

