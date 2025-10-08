"За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения

Вы узнаете:
- Юлия Ярмолюк обвинила Могилевскую
- Что она ей предъявила
Украинский дизайнер и основательница популярного бренда одежды J'amemme Юлия Ярмолюк обратилась к певице Наталье Могилевской.
На своей странице в Instagram дизайнер обвинила артистку в нарушении авторских прав.
Юлия опубликовала новое фото Могилевской, на котором она позировала в черном платье с огромным цветком, а рядом стояла певица MamaRika в похожем платье только белого цвета.
"За что вы так? – написала Ярмолюк, отметив, что эти платья – копии изделий ее бренда.
Также дизайнер показала другое фото Могилевской, где артистка сфотографирована в похожем платье.
"Так и хочется сказать: не опять, а снова", – добавила Ярмолюк.
Похудение Натальи Могилевской
Артистка недавно сообщила, что сумела сбросить 25 килограммов и рассказала, как ей это удалось. Оказалось, Наталье пришлось целый год работать над своей фигурой ради желаемого результата.
"На этот раз я пошла через духовный рост и чистку организма. Это не было вообще похудения. Я просто занималась печенью, желудочно-кишечным трактом, горькие травы", - рассказала Могилевская.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.
А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.
Вас может заинтересовать:
- "Это самое страшное": Ольга Сумская сделала заявление о провальном браке
- Отказалась от всего прежнего: как сейчас выглядит непубличная Мария Яремчук
- "Это под Москвой": Настя Каменских попала в новый скандал
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред