"За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения

У Натальи Могилевской проблемы / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Юлия Ярмолюк обвинила Могилевскую

Что она ей предъявила

Украинский дизайнер и основательница популярного бренда одежды J'amemme Юлия Ярмолюк обратилась к певице Наталье Могилевской.

На своей странице в Instagram дизайнер обвинила артистку в нарушении авторских прав.

Юлия опубликовала новое фото Могилевской, на котором она позировала в черном платье с огромным цветком, а рядом стояла певица MamaRika в похожем платье только белого цвета.

"За что вы так? – написала Ярмолюк, отметив, что эти платья – копии изделий ее бренда.

Наталья Могилевская скопировала платье / фото: скрин instagram.com, Юлия Ярмолюк

Также дизайнер показала другое фото Могилевской, где артистка сфотографирована в похожем платье.

"Так и хочется сказать: не опять, а снова", – добавила Ярмолюк.

Юлия Ярмолюк показала подделанное платье Могилевской / фото: скрин instagram.com, Юлия Ярмолюк

Похудение Натальи Могилевской

Артистка недавно сообщила, что сумела сбросить 25 килограммов и рассказала, как ей это удалось. Оказалось, Наталье пришлось целый год работать над своей фигурой ради желаемого результата.

"На этот раз я пошла через духовный рост и чистку организма. Это не было вообще похудения. Я просто занималась печенью, желудочно-кишечным трактом, горькие травы", - рассказала Могилевская.

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

