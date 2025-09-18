Виктор Павлик признался, что боится Наталью Могилевскую - что случилось

Кратко:
- Виктор Павлик ответил, с кем из артисток он провел бы отпуск
- В этом контексте он раскрыл, что думает о Наталье Могилевской
Шоумен Анатолий Анатолич умудрился поставить Виктора Павлика в неловкое положение. Он взял у певца интервью для радио Maximum, где задал ему каверзный вопрос.
В беседе Анатолич попытался выяснить, с кем из украинских артисток Виктор Павлик уехал бы в отпуск (гипотетически). Между Гелей Зозулей и Натальей Могилевской артист выбрал первую - у большому удивлению шоумена.
Виктор Павлик объяснил, что Могилевская бывает очень требовательной. "Боюсь ее просто. С ней строго очень", - с улыбкой отметил он.
Виктор Павлик
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
