Виктор Павлик признался, что боится Наталью Могилевскую - что случилось

Павлик высказал свое мнение об артистке.

Виктор Павлик новости - что певец думает об отпуске с Натальей Могилевской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya, instagram.com/viktorpavlik

Кратко:

Виктор Павлик ответил, с кем из артисток он провел бы отпуск

В этом контексте он раскрыл, что думает о Наталье Могилевской

Шоумен Анатолий Анатолич умудрился поставить Виктора Павлика в неловкое положение. Он взял у певца интервью для радио Maximum, где задал ему каверзный вопрос.

В беседе Анатолич попытался выяснить, с кем из украинских артисток Виктор Павлик уехал бы в отпуск (гипотетически). Между Гелей Зозулей и Натальей Могилевской артист выбрал первую - у большому удивлению шоумена.

Виктор Павлик объяснил, что Могилевская бывает очень требовательной. "Боюсь ее просто. С ней строго очень", - с улыбкой отметил он.

Виктор Павлик новости - что певец думает об отпуске с Натальей Могилевской / instagram.com/maximumfm.life

О персоне: Виктор Павлик Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

