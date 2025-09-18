Укр
Виктор Павлик признался, что боится Наталью Могилевскую - что случилось

Анна Подгорная
18 сентября 2025, 17:43
Павлик высказал свое мнение об артистке.
Наталья Могилевская, Виктор Павлик
Виктор Павлик новости - что певец думает об отпуске с Натальей Могилевской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya, instagram.com/viktorpavlik

Кратко:

  • Виктор Павлик ответил, с кем из артисток он провел бы отпуск
  • В этом контексте он раскрыл, что думает о Наталье Могилевской

Шоумен Анатолий Анатолич умудрился поставить Виктора Павлика в неловкое положение. Он взял у певца интервью для радио Maximum, где задал ему каверзный вопрос.

В беседе Анатолич попытался выяснить, с кем из украинских артисток Виктор Павлик уехал бы в отпуск (гипотетически). Между Гелей Зозулей и Натальей Могилевской артист выбрал первую - у большому удивлению шоумена.

Виктор Павлик объяснил, что Могилевская бывает очень требовательной. "Боюсь ее просто. С ней строго очень", - с улыбкой отметил он.

Виктор Павлик, Анатолий Анатолич
Виктор Павлик новости - что певец думает об отпуске с Натальей Могилевской / instagram.com/maximumfm.life

Ранее Главред рассказывал, как изменились отношения олимпийской чемпионки Ольги Харлан с ее женихом, итальянским саблистом Луиджи Самеле, через год после помолвки.

Также украинская прыгунья Марина Бех-Романчук рассказала о госпитализации. Беременность спортсменки проходит непросто, из-за чего ей приходилось обращаться к врачам.

О персоне: Виктор Павлик

Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

