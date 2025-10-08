"Романы были": вдовец Нины Матвиенко рассказал, как она ему изменяла

Вы узнаете:
Вдовец Нины Матвиенко – украинский музеевед и художник Петр Гончар – рассказал, какой была семейная жизнь с артисткой.
В интервью Славе Демину Гончар отметил, что с одной стороны любил, а с другой не любил искренность Нины Митрофановны. В частности, из-за того, что она публично рассказала о его изменах.
"Я вам скажу, что это дело относительное – измена. Она очень ревнивая была, особенно позже, потому что до того, как я начал работать в музее, это уже 30 лет, а до этого я свободен был. То есть я, по сути, что надо – мог дома остаться, с детьми побыть. Я был свободный художник. А когда я стал директором, то здесь люди, девушки, вот... Какие-то меня, может, уважают, могут заглянуть. И это совсем другая стала ситуация в семье. То есть другие условия. Мы были только вдвоем, а тут я иду на работу, коллектив. Прихожу вечером, пришел не в 18.00: "Где ты был?" И вот это и началось... "Где ты был, что делал?" Я не скажу, что я святой, я тоже могу на девушек засматриваться", – признался Петр.
Также он отметил, что и Нина Матвиенко любила красивых мужчин.
"Какие-то романы были там... Мы равны в этом отношении были. Она в этом призналась позже", – добавил вдовец.
Гончар отметил, что понимал поступки жены и впоследствии они простили друг другу.
О персоне: Нина Матвиенко
Нина Митрофановна Матвиенко (10 октября 1947 — 8 октября 2023) – украинская певица и актриса. Народная артистка Украинской ССР (1985), лауреат Государственной премии УССР им. Тараса Шевченко (1988), Герой Украины. Входила в Союз кинематографистов Украины (1989). Мать певицы Антонины Матвиенко. Национальная легенда Украины (2024 - посмертно).
