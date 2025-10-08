"Нельзя сказать словами": дочь Нины Матвиенко почтила память о певице

Тоня Матвиенко уже два года учится жить без своей звездной матери.

https://glavred.info/starnews/nelzya-skazat-slovami-doch-niny-matvienko-pochtila-pamyat-o-pevice-10704824.html Ссылка скопирована

Нина Матвиенко умерла - Тоня Матвиенко обратилась к покойной матери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Кратко:

Сегодня вторая годовщина со дня смерти Нины Матвиенко

В этот день Тоня Матвиенко записала обращение к матери

8 октября 2023 года украинская музыкальная сцена осиротела: ушла из жизни Нина Матвиенко - украинская певица, Народная артистка и Национальная легенда Украины. Ей было 75 лет.

Тоня Матвиенко, украинская певица и дочь покойной, в своем блоге в Instagram решила почтить память о матери. Она опубликовала портрет Нины Митрофановны в молодости под "Песню про мать" в ее же исполнении.

видео дня

Позже Тоня трогательно обратилась к родной душе. "Когда-то эта песня просто нравилась мне. А теперь я слышу в ней все, что нельзя выразить словами. Уже два года, как она о Вас. Два года без Вас — и все равно с Вами в каждой ноте", - написала артистка.

В комментариях поклонники Нины Матвиенко делятся теплыми воспоминаниями о таланте одной из самых ярких певиц Украины.

Нина Матвиенко умерла - Тоня Матвиенко обратилась к покойной матери / фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нина Матвиенко умерла - Тоня Матвиенко обратилась к покойной матери / фото: instagram.com/tonya_matvienko

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал об увлечениях трехлетней дочери теннисистов Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса. Скай с младенчества знакома ракетка, но теперь девочка также помогает маме на кухне.

Также жених украинской ведущей Леси Никитюк Дмитрий Бабчук признался, как военная служба, которой он посвятил треть своей жизни, повлияла на его здоровье.

Читайте также:

О персоне: Тоня Матвиенко Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред