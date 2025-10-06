На стиле: Галкин и Пугачева ошеломили своим видом на прогулке

Вы узнаете:
- Пугачева и Галкин находятся на Кипре
- Как Примадонна реагирует на фанатов
Российский юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева, которые публично осуждаю террористическое вторжение РФ в Украину, показались на Кипре.
Как стало известно из соцсетей, артисты прошлись по набережной, а юморист в это время не отрывался от разговора по телефону.
На кадрах артистка шла под руку с мужем, одев стильные белые шорты, кофту оверсайз и белые кроссовки, а Галкин выбрал летний бежевый костюм. Во время съемки видно, как к Примадонне подошли поклонники и она мило улыбалась им в ответ.
Смотрите видео, на котором прогулялись Алла Пугачева и Максим Галкин:
Позиция Аллы Пугачевой и Максима Галкина
В начале полномасштабной войны в Украине знаменитые супруги уехали вместе с детьми из страны-оккупанта РФ жить в Израиль. Пугачева иногда поддерживает украинцев в соцсетях, а Максим Галкин не жалеет острых слов на своих концертах с осуждением кремлевского режима.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, в России адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью проекту "Скажи Гордеевой". По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей (около 750 миллионов грн) за восхваление первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.
А также недавно Максим Галкин показал свежее фото со своей супругой Аллой Пугачевой. На фото пара выглядела очень счастливо: Максим улыбался, а Примадонна удивила своим свежим лицом.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
