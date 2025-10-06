На стиле: Галкин и Пугачева ошеломили своим видом на прогулке

Алла Пугачева вышла на вечернюю прогулку.

https://glavred.info/starnews/na-stile-galkin-i-pugacheva-oshelomili-svoim-vidom-na-progulke-10704383.html Ссылка скопирована

Максим Галкин и Алла Пугачева не скрываются от поклонников / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

Пугачева и Галкин находятся на Кипре

Как Примадонна реагирует на фанатов

Российский юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева, которые публично осуждаю террористическое вторжение РФ в Украину, показались на Кипре.

видео дня

Как стало известно из соцсетей, артисты прошлись по набережной, а юморист в это время не отрывался от разговора по телефону.

На кадрах артистка шла под руку с мужем, одев стильные белые шорты, кофту оверсайз и белые кроссовки, а Галкин выбрал летний бежевый костюм. Во время съемки видно, как к Примадонне подошли поклонники и она мило улыбалась им в ответ.

Смотрите видео, на котором прогулялись Алла Пугачева и Максим Галкин:

Алла Пугачева и Максим Галкин на прогулке / фото: скрин t.me/samye_slyvky

Позиция Аллы Пугачевой и Максима Галкина

В начале полномасштабной войны в Украине знаменитые супруги уехали вместе с детьми из страны-оккупанта РФ жить в Израиль. Пугачева иногда поддерживает украинцев в соцсетях, а Максим Галкин не жалеет острых слов на своих концертах с осуждением кремлевского режима.

Алла Пугачева и Максим Галкин / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, в России адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью проекту "Скажи Гордеевой". По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей (около 750 миллионов грн) за восхваление первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

А также недавно Максим Галкин показал свежее фото со своей супругой Аллой Пугачевой. На фото пара выглядела очень счастливо: Максим улыбался, а Примадонна удивила своим свежим лицом.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред