Дякую: Галкин отреагировал на слова подписчицы и показал шикарный новый образ

Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, показался в новом образе и с новой стрижкой, которая ему невероятно идет.
На своей странице в Instagram, Галкин поделился свежим фото, где предстал без своих знаменитых кудрей и с красивыми украшениями. К слову, на видео в социальной сети он также обратился к своим поклонникам, призывая их посетить концерт в Лимассоле.
Поклонницы оценили новый образ комедианта, а также похвалили его аксессуары.
На что артист также отреагировал и ответил своей подписчице на украинском языке.
Долг Максима Галкина
В московский суд поступил иск о взыскании более полумиллиона рублей из российского юмориста Максима Галкина за дом-замок в деревне Грязь.
Разбирательства по судебному иску с АО "Мосэнергосбыт" к Галкину о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию, речь идет о почти 4000 долларов. Пока юморист никак не отреагировал на новости.
Ранее Главред сообщал, что российский юморист Максим Галкин показал фотографии детей в честь их 12-летия. На свежих снимках двойняшки Галкина и Пугачевой позировали в стильных нарядах во время недавней фотосессии, а на следующих кадрах артист поделился архивными фото, где малыши еще совсем маленькие.
Тем временем жене Галкина, певице Алле Пугачевой, продолжают угрожать лишением всех государственных наград РФ из-за ее открытой поддержки Украины. Виталий Бородин заявил о необходимости отобрать у Примадонны звание народной артистки.
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
