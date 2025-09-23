Укр
Максим Галкин оказался по уши в долгах - что произошло

Элина Чигис
23 сентября 2025, 11:21
У Максима Галкина начались неприятности.
Максим Галкин, Алла Пугачева
Максим Галкин - долги / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

  • На Максима Галкина подали в суд
  • За что у него долги

В московский суд поступил иск о взыскании более полумиллиона рублей из российского юмориста Максима Галкина за дом-замок в деревне Грязь.

Как сообщают росСМИ, разбирательства по судебному иску с АО "Мосэнергосбыт" к Галкину о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию, речь идет о почти 4000 долларов. Пока юморист никак не отреагировал на новости.

Максим Галкин с семьей
Максим Галкин с семьей / фото: instagram.com, Максим Галкин

Кстати, недавно Алла Пугачева рассказала о замке в Грязи и что она планирует с ним сделать.

"Не страшно, что мы все вбухали в этот дом в деревне Грязь. Жалко, что люди так странно реагируют на него. „Вот, мы его конфискуем", — слышу я с экранов. Собирались снести его даже… Ну, что теперь делать. Стоит он и стоит. Почему решили, что мы должны продать его? А про возвращение не загадываю, верю, что дети посетят, сделают там музей любви. Вход будет не бесплатный, небольшие деньги", — сказала Алла Борисовна.

Максим Галкин
Максим Галкин / фото: instagram.com, Максим Галкин

Позиция Максима Галкина

Максим Галкин с первых дней полномасштабного нападения РФ на Украину публично высказывался против террористической политики Кремля и уехал с семьей жить в Израиль. Российские власти признали юмориста иноагентом, но это не останавливает его продолжать высказываться, а также он начал учить украинский язык.

Максим Галкин
Максим Галкин / инфографика: Главред

Максим Галкин и Алла Пугачева - последние новости

Ранее Главред сообщал, что российский юморист Максим Галкин показал фотографии детей в честь их 12-летия. На свежих снимках двойняшки Галкина и Пугачевой позировали в стильных нарядах во время недавней фотосессии, а на следующих кадрах артист поделился архивными фото, где малыши еще совсем маленькие.

Тем временем жене Галкина, певице Алле Пугачевой, продолжают угрожать лишением всех государственных наград РФ из-за ее открытой поддержки Украины. Виталий Бородин заявил о необходимости отобрать у Примадонны звание народной артистки.

О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

