Максим Галкин оказался по уши в долгах - что произошло

Кратко:
- На Максима Галкина подали в суд
- За что у него долги
В московский суд поступил иск о взыскании более полумиллиона рублей из российского юмориста Максима Галкина за дом-замок в деревне Грязь.
Как сообщают росСМИ, разбирательства по судебному иску с АО "Мосэнергосбыт" к Галкину о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию, речь идет о почти 4000 долларов. Пока юморист никак не отреагировал на новости.
Кстати, недавно Алла Пугачева рассказала о замке в Грязи и что она планирует с ним сделать.
"Не страшно, что мы все вбухали в этот дом в деревне Грязь. Жалко, что люди так странно реагируют на него. „Вот, мы его конфискуем", — слышу я с экранов. Собирались снести его даже… Ну, что теперь делать. Стоит он и стоит. Почему решили, что мы должны продать его? А про возвращение не загадываю, верю, что дети посетят, сделают там музей любви. Вход будет не бесплатный, небольшие деньги", — сказала Алла Борисовна.
Позиция Максима Галкина
Максим Галкин с первых дней полномасштабного нападения РФ на Украину публично высказывался против террористической политики Кремля и уехал с семьей жить в Израиль. Российские власти признали юмориста иноагентом, но это не останавливает его продолжать высказываться, а также он начал учить украинский язык.
Максим Галкин и Алла Пугачева - последние новости
Ранее Главред сообщал, что российский юморист Максим Галкин показал фотографии детей в честь их 12-летия. На свежих снимках двойняшки Галкина и Пугачевой позировали в стильных нарядах во время недавней фотосессии, а на следующих кадрах артист поделился архивными фото, где малыши еще совсем маленькие.
Тем временем жене Галкина, певице Алле Пугачевой, продолжают угрожать лишением всех государственных наград РФ из-за ее открытой поддержки Украины. Виталий Бородин заявил о необходимости отобрать у Примадонны звание народной артистки.
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
