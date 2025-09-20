Укр
На соловьином языке: Максим Галкин удивил исполнением известных украинских хитов

Кристина Трохимчук
20 сентября 2025, 11:03
79
Муж Аллы Пугачевой исполнил песни на украинском языке.
Максим Галкин, Алла Пугачева
Супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин исполнил известные украинские хиты / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Максим Галкин исполнил известные украинские песни
  • Как отреагировала публика

Российский комик и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин, который открыто осудил террористическое вторжение РФ в Украину, оказался в компании украинцев и исполнил популярные хиты на украинском языке. Видео с выступлением артиста опубликовала в TikTok гостья мероприятия.

Галкин спел песни "Цей сон" и "Смерека", вызвав восторг у публики. На кадрах видно, что гости с радостью танцевали под любимые композиции, а исполнение юмориста стало настоящим сюрпризом.

видео дня

"Извините за мой крик на фоне, но когда Галкин поет Гигу со мной на сторис, меня разорвало изнутри", — написала гостья мероприятия.

Максим Галкин
Максим Галкин поет песню "Цей сон" Степана Гиги / Скрин видео: tiktok.com, olyarakutska

В описании видео она добавила шуточный комментарий: "Мой сон при температуре 40".

Пользователи сети также остались в восторге от выбора песен и исполнения Максима Галкина. Многие отметили, что даже он смог выучить украинский язык, и подчеркнули, что их уважение к Алле Пугачевой и Максиму Галкину только усилилось благодаря их твердой позиции в поддержке Украины.

Максим Галкин
Комментаторам понравилось выступление Максима Галкина / фото: tiktok.com, olyarakutska
Максим Галкин
Максима Галкина и Аллу Пугачеву благодарят за поддержку Украины / фото: tiktok.com, olyarakutska
Максим Галкин
Максима Галкина похвалили за знание украинского языка / фото: tiktok.com, olyarakutska

В то же время сторонников путинского режима возмутило то, что Галкин учит украинский язык и выступает на нем. Ранее пропагандист Оскар Кучера обрушился с гневной тирадой на артиста после его интервью на украинском.

"Максим, это стыд. Фу. Была такая реклама жевательных конфет со слоганом: "Иногда лучше жевать, чем говорить". Это уже прямо даже отвратительно", — высказался Оскар Кучера.

Максим Галкин выступил с песнями на украинском языке - смотреть видео:

@olyarakutska

Чи мені це все наснилось???

♬ оригінальний звук - olyarakutska
@olyarakutska

Мій сон при температурі 40?❤️

♬ оригінальний звук - olyarakutska

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что российский юморист Максим Галкин показал фотографии детей в честь их 12-летия. На свежих снимках двойняшки Галкина и Пугачевой позировали в стильных нарядах во время недавней фотосессии, а на следующих кадрах артист поделился архивными фото, где малыши еще совсем маленькие.

Тем временем жене Галкина, певице Алле Пугачевой, продолжают угрожать лишением всех государственных наград РФ из-за ее открытой поддержки Украины. Виталий Бородин заявил о необходимости отобрать у Примадонны звание народной артистки.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Алла Пугачева Максим Галкин новости шоу бизнеса
