На соловьином языке: Максим Галкин удивил исполнением известных украинских хитов

Российский комик и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин, который открыто осудил террористическое вторжение РФ в Украину, оказался в компании украинцев и исполнил популярные хиты на украинском языке. Видео с выступлением артиста опубликовала в TikTok гостья мероприятия.
Галкин спел песни "Цей сон" и "Смерека", вызвав восторг у публики. На кадрах видно, что гости с радостью танцевали под любимые композиции, а исполнение юмориста стало настоящим сюрпризом.
"Извините за мой крик на фоне, но когда Галкин поет Гигу со мной на сторис, меня разорвало изнутри", — написала гостья мероприятия.
В описании видео она добавила шуточный комментарий: "Мой сон при температуре 40".
Пользователи сети также остались в восторге от выбора песен и исполнения Максима Галкина. Многие отметили, что даже он смог выучить украинский язык, и подчеркнули, что их уважение к Алле Пугачевой и Максиму Галкину только усилилось благодаря их твердой позиции в поддержке Украины.
В то же время сторонников путинского режима возмутило то, что Галкин учит украинский язык и выступает на нем. Ранее пропагандист Оскар Кучера обрушился с гневной тирадой на артиста после его интервью на украинском.
"Максим, это стыд. Фу. Была такая реклама жевательных конфет со слоганом: "Иногда лучше жевать, чем говорить". Это уже прямо даже отвратительно", — высказался Оскар Кучера.
Максим Галкин выступил с песнями на украинском языке - смотреть видео:
@olyarakutska
Чи мені це все наснилось???♬ оригінальний звук - olyarakutska
@olyarakutska
Мій сон при температурі 40?❤️♬ оригінальний звук - olyarakutska
Ранее Главред сообщал, что российский юморист Максим Галкин показал фотографии детей в честь их 12-летия. На свежих снимках двойняшки Галкина и Пугачевой позировали в стильных нарядах во время недавней фотосессии, а на следующих кадрах артист поделился архивными фото, где малыши еще совсем маленькие.
Тем временем жене Галкина, певице Алле Пугачевой, продолжают угрожать лишением всех государственных наград РФ из-за ее открытой поддержки Украины. Виталий Бородин заявил о необходимости отобрать у Примадонны звание народной артистки.
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
