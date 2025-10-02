Укр
"Король голый": Алла Пугачева запустила процесс распада РФ

Элина Чигис
2 октября 2025, 12:42
242
Мария Бурмака высказала свое предположение.
Алла Пугачева
Алла Пугачева - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Вы узнаете:

  • Мария Бурмака высказалась о Алле Пугачевой
  • Как она оценила интервью Примадонны

Украинская известная певица Мария Бурмака рассказала, что думает о недавнем интервью российской певицы Аллы Пугачевой, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину.

В интервью изданию Гордон она отметила, что мало следит за новостями в стране-оккупанте.

"Пугачева – это, безусловно, величина. Поэтому очень многие люди обсуждают это интервью. Я, честно говоря, абсолютно сейчас не придерживаюсь информационного пространства наших соседей, наших врагов. Не знаю, кто там у них сейчас может претендовать на звание морального авторитета. Раньше это, безусловно, была Новодворская в свое время, Политковская. Тогда я за этим еще следила. Сейчас я просто не знаю", – сказала Бурмака.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Мария заявила, что в РФ должны появиться люди, к мнению которых население могло бы прислушиваться.

"Если мы хотим и, если это важно, чтобы Россия начала как-то двигаться, распадаться изнутри, там должны быть люди, к которым прислушиваются. И нравится это нам или не нравится, Алла Пугачева – это такой человек. Это интервью было не для нас, чтобы мы его обсуждали. Это было интервью для тех людей, которые, возможно, могли бы сейчас восстать и что-то говорить. А они не делают этого", – добавила артиста.

Алла Пугачева в отличной форме
Алла Пугачева в отличной форме / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Также она подчеркнула, что Алла Пугачева сумела публично заявить, что в РФ "голый король".

"Посмотрев на Пугачеву, они могут понимать, что они тоже могут говорить свое слово. Поэтому я считаю, что это интервью важно. Я не могу судить, потому что я еще не смотрела, я не могу оперировать какими-то цитатами. Но я не толерирую "хороших русских". Я просто сейчас не смотрю, не знаю, меня подташнивает от многих вещей в принципе. Огромная страна, которая напала на нас, – она гниет изнутри. И мне кажется, что там рано или поздно, но должны начаться эти процессы, которые очень важны. А эти процессы не могут начаться, если не будет людей, которые будут вербализировать, которые будут говорить, что король голый", – подытожила Бурмака.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, в России адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью проекту "Скажи Гордеевой". По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей (около 750 миллионов грн) за восхваление первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

А также недавно Максим Галкин показал свежее фото со своей супругой Аллой Пугачевой. На фото пара выглядела очень счастливо: Максим улыбался, а Примадонна удивила своим свежим лицом.

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Алла Пугачева Мария Бурмака новости шоу бизнеса
