Алла Пугачева приняла важное решение - что произошло

Ходят слухи о том, что российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и сейчас находится на Кипре, сдает свой замок в Грязи в аренду.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, жители деревни рассказали, что замок сдается в аренду для разных мероприятий.
Также один из соседей заявил, что в дом иногда приезжает дочь Пугачевой из США – российская певица Кристина Орбакайте.
"Так что жизнь там все-таки есть. Кроме того, соседи говорят, что дом сдают в аренду иногда. Видимо, для событий каких-то. Потому что периодически люди какие-то приезжают", - сказал сосед.
Сама же Примадонна утверждает, что ее огромный дом пустует, но продавать его она не собирается, а передаст своим детям.
Отношения Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова
Российский критик-путинист Сергей Соседов прокомментировал недавнее интервью певицы Аллы Пугачевой. Он подчеркнул, что певица всегда оскорбляла бывшего мужа-путиниста Филиппа Киркорова.
"Еще много лет назад все журналисты говорили о том, что брак Пугачевой и Киркорова — это пиар. Это было всем очевидно. Все было сделано в духе скандалов. Алла всегда его оскорбляла, причем прилюдно. Филипп это все проглатывал. На программах она тоже о нем пренебрежительно могла сказать. Тот перед ней на колени, а она могла и сказать что-то такое… Он как собачонка был перед ней", - сказал любитель диктатора Путина.
Отметим, как сообщал Главред, в России адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью проекту "Скажи Гордеевой". По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей (около 750 миллионов грн) за восхваление первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.
А также недавно Максим Галкин показал свежее фото со своей супругой Аллой Пугачевой. На фото пара выглядела очень счастливо: Максим улыбался, а Примадонна удивила своим свежим лицом.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
