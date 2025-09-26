Укр
Алла Пугачева приняла важное решение - что произошло

Элина Чигис
26 сентября 2025, 12:55
150
Стала известна судьба замка Аллы Пугачевой.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Алла Пугачева - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Алла Пугачева сдает замок в Грязи в аренду
  • Кто из ее близких еще там бывает

Ходят слухи о том, что российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и сейчас находится на Кипре, сдает свой замок в Грязи в аренду.

видео дня

Как сообщают пропагандистские росСМИ, жители деревни рассказали, что замок сдается в аренду для разных мероприятий.

Также один из соседей заявил, что в дом иногда приезжает дочь Пугачевой из США – российская певица Кристина Орбакайте.

Замок Пугачевой и Галкина
Замок Аллы Пугачевой / фото: росСМИ

"Так что жизнь там все-таки есть. Кроме того, соседи говорят, что дом сдают в аренду иногда. Видимо, для событий каких-то. Потому что периодически люди какие-то приезжают", - сказал сосед.

Сама же Примадонна утверждает, что ее огромный дом пустует, но продавать его она не собирается, а передаст своим детям.

Пугачева с детьми пришла на концерт Орбакайте
Алла Пугачева с Кристиной Орбакайте / фото: instagram.com, Максим Галкин

Отношения Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова

Российский критик-путинист Сергей Соседов прокомментировал недавнее интервью певицы Аллы Пугачевой. Он подчеркнул, что певица всегда оскорбляла бывшего мужа-путиниста Филиппа Киркорова.

"Еще много лет назад все журналисты говорили о том, что брак Пугачевой и Киркорова — это пиар. Это было всем очевидно. Все было сделано в духе скандалов. Алла всегда его оскорбляла, причем прилюдно. Филипп это все проглатывал. На программах она тоже о нем пренебрежительно могла сказать. Тот перед ней на колени, а она могла и сказать что-то такое… Он как собачонка был перед ней", - сказал любитель диктатора Путина.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, в России адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью проекту "Скажи Гордеевой". По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей (около 750 миллионов грн) за восхваление первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

А также недавно Максим Галкин показал свежее фото со своей супругой Аллой Пугачевой. На фото пара выглядела очень счастливо: Максим улыбался, а Примадонна удивила своим свежим лицом.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Алла Пугачева Кристина Орбакайте новости шоу бизнеса
