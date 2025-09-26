Киркоров опустил российское "Евровидение": что он сказал

Путинист Киркоров не оценил российскую версию конкурса.

https://glavred.info/starnews/kirkorov-opustil-rossiyskoe-evrovidenie-chto-on-skazal-10701437.html Ссылка скопирована

Филипп Киркоров выпустил пар / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Что Киркоров думает о конкурсе

Как она его назвал

Российский певец Филипп Киркоров, который поддержал террористическое нападение РФ на Украину, опустил недавний песенный конкурс "Интервидение", который стал жалкой пародией террористической России на "Евровидение".

РосСМИ написали о том, что Киркоров не появился ни на красной дорожке, ни на самом мероприятии. Путиниста позже спросили о том, почему он не пришел на торжественное мероприятие.

видео дня

"Было достаточно много других представителей шоу-бизнеса. А я скажу вам так: не в моем статусе приходить на подобные мероприятия, связанные с „Интервидением" в качестве зрителя. У меня несколько другое положение. Быть в массовке — это не по-королевски", — заявил артист.

Филипп Киркоров разнес Евровидение / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Филиппа Киркорова не пригласили на пропагандистское шоу "Интервидение". Унижение главного певца террористической РФ, который долгое время был менторов для представителей России на "Евровидении", объяснили его неконкурентоспособностью по сравнению с Шаманом.

Также Филипп Киркоров сделал скандальное заявление про своих детей, которых он забрал из Дубая в Москву. По словам путиниста, его дети не особо прилежны в учебе, поэтому он не намерен нанимать им репетиторов.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред