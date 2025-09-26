Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Киркоров опустил российское "Евровидение": что он сказал

Алена Кюпели
26 сентября 2025, 11:25
46
Путинист Киркоров не оценил российскую версию конкурса.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров выпустил пар / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

  • Что Киркоров думает о конкурсе
  • Как она его назвал

Российский певец Филипп Киркоров, который поддержал террористическое нападение РФ на Украину, опустил недавний песенный конкурс "Интервидение", который стал жалкой пародией террористической России на "Евровидение".

РосСМИ написали о том, что Киркоров не появился ни на красной дорожке, ни на самом мероприятии. Путиниста позже спросили о том, почему он не пришел на торжественное мероприятие.

видео дня

"Было достаточно много других представителей шоу-бизнеса. А я скажу вам так: не в моем статусе приходить на подобные мероприятия, связанные с „Интервидением" в качестве зрителя. У меня несколько другое положение. Быть в массовке — это не по-королевски", — заявил артист.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров разнес Евровидение / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Филиппа Киркорова не пригласили на пропагандистское шоу "Интервидение". Унижение главного певца террористической РФ, который долгое время был менторов для представителей России на "Евровидении", объяснили его неконкурентоспособностью по сравнению с Шаманом.

Также Филипп Киркоров сделал скандальное заявление про своих детей, которых он забрал из Дубая в Москву. По словам путиниста, его дети не особо прилежны в учебе, поэтому он не намерен нанимать им репетиторов.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ударят заморозки -3: в каких областях Украины будет похолодание

Ударят заморозки -3: в каких областях Украины будет похолодание

12:11Синоптик
Масштабы пожара поражают: в России с рельсов сошли 18 вагонов с бензином, детали

Масштабы пожара поражают: в России с рельсов сошли 18 вагонов с бензином, детали

12:01Мир
Морскую пехоту РФ перебрасывают в горячие точки: в ISW объяснили, что готовит враг

Морскую пехоту РФ перебрасывают в горячие точки: в ISW объяснили, что готовит враг

11:12Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Украинцы, вы неблагодарный народ": Олег Винник разозлил фанатов своим видео

"Украинцы, вы неблагодарный народ": Олег Винник разозлил фанатов своим видео

Елена Зеленская гневно высказалась об известной певице - что случилось

Елена Зеленская гневно высказалась об известной певице - что случилось

Назло Пугачевой: Киркоров показательно закрутил роман с известной певицей

Назло Пугачевой: Киркоров показательно закрутил роман с известной певицей

Страны НАТО провели тайные переговоры с РФ в Москве и выставили ультиматум - что известно

Страны НАТО провели тайные переговоры с РФ в Москве и выставили ультиматум - что известно

Заморозки накроют ряд областей: где следует готовиться к похолоданию

Заморозки накроют ряд областей: где следует готовиться к похолоданию

Последние новости

12:01

Масштабы пожара поражают: в России с рельсов сошли 18 вагонов с бензином, детали

12:00

Дональд Трамп ткнул пальцем в жену в прямом эфире: Мелания не сдержала эмоций

11:52

Чрезвычайная ситуация: какая страна может "вылететь" из Евровидения 2026

11:48

Единственный известный случай: жена Павлика раскрыла диагноз сына звезды

11:46

Почему 27 сентября нельзя развлекаться: какой церковный праздник

Если в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна ВакуленкоЕсли в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна Вакуленко
11:44

Инопланетяне на подлёте: к Марсу мчится загадочный объект 3I/ATLAS

11:25

Киркоров опустил российское "Евровидение": что он сказал

11:13

Особое правило: почему когда-то даже князья использовали деревянные бокалыВидео

11:12

Морскую пехоту РФ перебрасывают в горячие точки: в ISW объяснили, что готовит враг

Реклама
11:03

Почему у кур выпадают перья: 5 причин проблемы и как исправить ситуациюВидео

10:56

Patriot будут производить не только в США: Европа подключается к созданию ЗРК

10:39

30 лет PR-проекту "Поющий ректор как технология": феномен Поплавского актуально

10:35

Больше не блондинка: Леся Никитюк засветила кардинально новую прическу

10:31

Китайский гороскоп на завтра 27 сентября: Тиграм - ссоры, Драконам - месть

10:30

Дрон РФ взорвался возле одной из украинских АЭС: МАГАТЭ сделало срочное заявление

10:17

Такого не было даже год назад: украинцы могут купить базовый продукт за копейки

10:16

В РФ ответили на ультиматум НАТО из-за агрессии против Эстонии

10:07

"Мама плакала": Евгений Ламах пополнил ряды ВСУ

09:36

Ситуация близка к критической: в Крыму у сторонников Путина началась истерия

09:29

Десяток грузовиков и автобусы: РФ перебрасывает силы на "горячее" направление

Реклама
09:25

Почему на поминальных обедах всегда дают горох с капустой: священник объяснилВидео

09:16

"Она убивает долго и больно": умер знаменитый фотограф Миша Педан

09:16

Гороскоп на завтра 27 сентября: Ракам - развлечения, Весам - важное решение

09:15

Трамп выходит из процесса, США и Китай дали Путину время до конца годамнение

09:00

Одесский припортовый завод готовят к продаже после длительного простоя - СМИ

08:55

Афипский НПЗ - в огне: ночью Россию атаковали дроны

08:39

Путинистка Шукшина озвучила последнее предсмертное желание

08:32

Радоваться рано: Туск сказал, что может скрываться за изменением позиции Трампа

08:23

"Катится в ад": Трамп жестко раскритиковал Россию и ПутинаВидео

07:27

Ночной переполох в Дании: в Ольборге закрывали аэропорт из-за неизвестных дронов

07:10

Где три отличия между женщинами с дорожной сумкой: только самые внимательные их заметят

06:46

РФ ударила КАБом по жилому сектору на Сумщине: возможны перебои с газом и светом

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с каратистом за 19 секунд

05:30

Бурный поток богатства: четырем знакам зодиака улыбнется фортуна 26 сентября

05:30

Женщины этих 6 знаков зодиака приносят удачу своим партнерам

04:35

Как высушить одежду без сушилки за считанные минуты: гениально простой методВидео

04:09

Что думает кот в течение дня, когда хозяин уходит из дома - ответ удивитВидео

03:30

Куда девать опавшие листья и когда они становятся убийцей сада

03:00

"Обречена на всю жизнь": путинистка Волочкова загремела в рехаб

02:30

Первый человек на Марсе: в NASA выбрали новых кандидатов в астронавты

Реклама
01:55

Градус напряжения на фронте растет: в Генштабе сообщили последние новости

01:14

РФ пошла в активное наступление на Днепропетровщину: в ВСУ предупредили украинцев

00:41

За долго до появления шахмат: во что на самом деле играли в Киевской РусиВидео

25 сентября, четверг
23:26

Пентагон срочно созывает генералов со всего мира: к чему готовятся США

23:13

Съедает или экономит: эксперты рассказали обо всех "подводных камнях" круиз-контроля

22:50

Выкапывал себя из ямы: Барак Обама рассказал о браке с Мишель

22:18

Флот уже ушел, а кто следующий: эксперт сделал прогноз по ситуации в Крыму

21:24

Ди Каприо сделал откровенное признание о своем имени: артиста просили взять псевдоним

21:23

Идти в ТЦК больше не нужно: как стать и сняться с воинского учета автоматически

21:20

Страны НАТО провели тайные переговоры с РФ в Москве и выставили ультиматум - что известно

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять