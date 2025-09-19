Дети путиниста Филиппа Киркорова пошли в школу и показали отцу характер.

Филипп Киркоров - дети Киркорова учатся в РФ / коллаж: Главред, фото: Филипп Киркоров

Дети Филиппа Киркорова пошли в российскую школу

Какие трудности начались у певца после начала переходного возраста у детей

Российский певец Филипп Киркоров, поддержавший террористическое вторжение РФ в Украину, пожаловался на трудности воспитания детей-подростков. Об этом он рассказал в интервью росСМИ.

Недавно артист принял решение перевести своих детей из частной школы в Дубае в московское учебное заведение. По его словам, забота о двух школьниках оказалась для него куда сложнее, чем он ожидал. Первого сентября Киркоров лично отвел детей на школьную линейку.

"Раньше это делал мой папа. Теперь Бедроса с нами нет, детей я повел в школу. Теперь я в семье за старшего", - говорит артист.

Филипп Киркоров с сыном на праздновании Дня рождения / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Певец признался, что переходный возраст сделал воспитание детей еще более непростым. Подростки больше увлечены своими хобби, чем учебой. Несмотря на непростую школьную программу, Киркоров не стремится помогать детям с уроками, заявляя, что приучает их к самостоятельности.

"Уроки они делают сами, я в этом не помощник. Сейчас открываешь математику пятого-шестого класса и думаешь: "Боже, упаси", я там ничего не понимаю. Как я получил золотую медаль в школе, до сих пор не знаю. Я просто зубрил. Выучил все вопросы и билеты, отчеканил и стал золотым медалистом. Сейчас я смотрю на все эти математические формулы и не понимаю, как это все в голове у 13-летних детей помещается. И вообще зачем все это надо!", - возмутился путинист.

Филипп Киркоров с дочерью - учеба в школе / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Артист также добавил, что его дети не отличаются особым усердием в учебе, поэтому он не видит смысла нанимать им репетиторов.

"Репетиторов у детей нет, у них в школе до 6 вечера есть дополнительные занятия. Онлайн-репетиторы тоже не особо эффективны, как показала практика. Когда дети занимались дома, постоянно отвлекались на телефоны. Когда нет визуальной связи с преподавателем, толку от таких занятий мало", — пожаловался Киркоров.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

