"Боже упаси": Киркоров пожаловался на детей, которых забрал из Дубая

Кристина Трохимчук
19 сентября 2025, 10:17
31
Дети путиниста Филиппа Киркорова пошли в школу и показали отцу характер.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - дети Киркорова учатся в РФ / коллаж: Главред, фото: Филипп Киркоров

Вы узнаете:

  • Дети Филиппа Киркорова пошли в российскую школу
  • Какие трудности начались у певца после начала переходного возраста у детей

Российский певец Филипп Киркоров, поддержавший террористическое вторжение РФ в Украину, пожаловался на трудности воспитания детей-подростков. Об этом он рассказал в интервью росСМИ.

Недавно артист принял решение перевести своих детей из частной школы в Дубае в московское учебное заведение. По его словам, забота о двух школьниках оказалась для него куда сложнее, чем он ожидал. Первого сентября Киркоров лично отвел детей на школьную линейку.

видео дня

"Раньше это делал мой папа. Теперь Бедроса с нами нет, детей я повел в школу. Теперь я в семье за старшего", - говорит артист.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров с сыном на праздновании Дня рождения / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Певец признался, что переходный возраст сделал воспитание детей еще более непростым. Подростки больше увлечены своими хобби, чем учебой. Несмотря на непростую школьную программу, Киркоров не стремится помогать детям с уроками, заявляя, что приучает их к самостоятельности.

"Уроки они делают сами, я в этом не помощник. Сейчас открываешь математику пятого-шестого класса и думаешь: "Боже, упаси", я там ничего не понимаю. Как я получил золотую медаль в школе, до сих пор не знаю. Я просто зубрил. Выучил все вопросы и билеты, отчеканил и стал золотым медалистом. Сейчас я смотрю на все эти математические формулы и не понимаю, как это все в голове у 13-летних детей помещается. И вообще зачем все это надо!", - возмутился путинист.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров с дочерью - учеба в школе / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Артист также добавил, что его дети не отличаются особым усердием в учебе, поэтому он не видит смысла нанимать им репетиторов.

"Репетиторов у детей нет, у них в школе до 6 вечера есть дополнительные занятия. Онлайн-репетиторы тоже не особо эффективны, как показала практика. Когда дети занимались дома, постоянно отвлекались на телефоны. Когда нет визуальной связи с преподавателем, толку от таких занятий мало", — пожаловался Киркоров.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что российский певец Филипп Киркоров вспомнил в своем интервью о бывшей жене певице Алле Пугачевой. Он заявил, что песни Примадонны необходимо включить в школьную программу, ведь они являются высоким искусством.

Также Филипп Киркоров откровенно заговорил о своих проблемах со здоровьем. Певец получил тяжелую травму упав со сцены и начал хромать. Артист поделился заключением врачей о состоянии его колена и пояснил, почему это случилось.

О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Гороскоп на сегодня 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

Гороскоп на сегодня 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

Китайский гороскоп на завтра 19 сентября: Собакам - несчастье, Свиньям - сюрприз

Китайский гороскоп на завтра 19 сентября: Собакам - несчастье, Свиньям - сюрприз

Новая эра Тины: певица Кароль элегантно сообщила о переменах

Новая эра Тины: певица Кароль элегантно сообщила о переменах

Гороскоп Таро на сегодня 19 сентября: Львам - верить в себя, Весам - идти вперед

Гороскоп Таро на сегодня 19 сентября: Львам - верить в себя, Весам - идти вперед

