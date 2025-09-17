Путинист Филипп Киркоров серьезно травмировался во время выступления.

Филипп Киркоров пожаловался на состояние здоровья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Российский певец Филипп Киркоров, который открыто поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, откровенно рассказал росСМИ о последствиях своей серьезной травмы ноги. Напомним, артист упал на сцене с передвижной лестницы во время открытия фестиваля "Новая волна".

По словам Киркорова, повреждение оказалось достаточно сложным и может иметь долгосрочные последствия.

"Коленка, конечно, была в тяжелом состоянии, но главное, что во время выступления я сгруппировался, как спортсмен, и быстро поднялся", — рассказал путинист.

Филипп Киркоров травмировал колено / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Падение на сцене привело к тому, что певец начал хромать. Сразу после инцидента он не почувствовал боли, однако вскоре стало заметно, что ему трудно передвигаться. Киркоров объяснил произошедшее недостаточной проработкой номера во время репетиций и философски заметил, что все случилось неслучайно.

"Но ничего… Значит, так должно было случиться. В этом весь Филипп Киркоров", — рассказал он.

Ранее Главред сообщал, что российская певица Алла Пугачева призналась, что ее брак с артистом Филиппом Киркоровым был фиктивным. Однако коллеги Примадонны в стране-агрессоре в беседе с росСМИ утверждают, что история их отношений была куда сложнее и не такой однозначной.

Также друзья путиниста утверждают, что после признания Аллы Пугачевой Филипп Киркоров тяжело переживал сказанное. Певец не скрывал слез и говорил, что чувствует себя преданным, ведь Примадонна уязвила его мужское достоинство.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

