Путинискт Киркоров дал свое интервью, где вспомнил о Пугачевой.

Российский певец Филипп Киркоров, который открыто поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, вспомнил в своем интервью российскую певицу Алла Пугачеву, которая открыто назвала их брак ненастоящим.

Киркоров заговорил о Пугачевой в интервью пропагандистскому изданию ТАСС.

На вопрос о том, какие песни нужно включить в музыкальные уроки школьной программы, Киркоров неожиданно заговорил о певице Алле Пугачевой.

"Я бы включил песни Аллы Пугачевой — потому что это высокое искусство, эпоха, целая жизнь. Также Валерия Леонтьева — это те артисты, на которых я учился, кто вдохновлял меня стать артистом. Также я бы добавил песни Иосифа Кобзона, Эдиты Пьехи, Льва Лещенко", - заявил путинист.

Резонансное интервью Аллы Пугачевой Катерине Гордеевой

Российская певица и легенда их сцены Алла Пугачева, которая не поддержала террориста Путина в его кровавом вторжении в Украину, дала большое интервью журналистке Катерине Гордеевой после нескольких лет молчания.

В интервью она рассказывала о своих мужьях, своей семье,о цензуре в СССР, а также о том, как сейчас относится к России и почему она выехала со своей террористической Родины.

Ранее Главред сообщал, что российская певица Алла Пугачева призналась, что ее брак с артистом Филиппом Киркоровым был фиктивным. Однако коллеги Примадонны в стране-агрессоре в беседе с росСМИ утверждают, что история их отношений была куда сложнее и не такой однозначной.

Также друзья путиниста утверждают, что после признания Аллы Пугачевой Филипп Киркоров тяжело переживал сказанное. Певец не скрывал слез и говорил, что чувствует себя преданным, ведь Примадонна уязвила его мужское достоинство.

