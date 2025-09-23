Променяли на Шамана: путиниста Киркорова публично унизили в РФ

Филипп Киркорова остался не у дел на конкурсе "Интервидение"

Шаман занял место Филиппа Киркорова на "Интервидении" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров, Шаман

В РФ прошел пропагандистский конкурс "Интервидение"

Почему Филипп Киркоров не был приглашен

Российский певец Филипп Киркоров, который открыто поддержал нападение РФ на Украину, неожиданно оказался в немилости у российских властей. Артиста демонстративно проигнорировали, не пригласив на пропагандистское шоу "Интервидение", задуманное как альтернатива "Евровидению". Об этом пишут росСМИ.

Киркоров представлял Россию на "Евровидении" еще в 1995 году и долгие годы оставался активным участником конкурса — уже в качестве продюсера. Он помогал Сергею Лазареву, Ани Лорак и другим артистам выйти на европейскую сцену. Однако на "Интервидении" двери для него оказались закрыты: организаторы решили, что звезда девяностых должна остаться в прошлом.

Филиппа Киркорова не позвали на "Интервидение" / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

О неприятном решении откровенно заявил гендиректор "Москонцерта" и сооснователь "Главкино" Илья Бачурин. По его словам, российская эстрада уже сменила вектор и делает ставку на новое поколение артистов — в числе которых SHAMAN.

"Каждый, кто живет в России, знает и любит Бабкину, Киркорова и так далее. Представляя страну на международной арене, мы должны были показать следующее поколение. Среди тех, кто приехал к нам, было очень много молодых. Эта концепция обозначает нашу динамику. Наша музыка нацелена в будущее: в выступлении Шамана, и во всем конкурсе в целом", — расстроил Киркорова Бачурин.

Ранее Главред сообщал, что российский критик Сергей Соседов, который поддержал вторжение РФ в Украину, прокомментировал недавнее интервью певицы Аллы Пугачевой и рассказал о неизвестных фактах личной жизни Примадонны и Филиппа Киркорова.

Также яркого путиниста SHAMANa раскритиковал за выступление на "Интервидении" продюсер и автор его хита Максим Фадеев. Он открыто заявил, что разочарован выступлением и вылил на любимца Кремля критику за плохое исполнение песни.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

