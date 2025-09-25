Назло Пугачевой: Киркоров показательно закрутил роман с известной певицей

Путинист решил отомстить за унижение отношениями со скандальной звездой.

Филипп Киркоров в отношениях со скандальной артисткой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете: Киркоров закрутил роман со скандальной певицей

Кем является новая избранница путиниста

Российский певец Филипп Киркоров, который поддержал террористическое нападение РФ на Украину, решил отомстить за унижения бывшей жене Алле Пугачевой. Артист демонстративно вышел в свет со скандальной певицей Ольгой Бузовой и намекнул на романтические отношения. Об этом сообщают росСМИ.

Киркоров появился на концерте Димы Билана в Москве вместе с Бузовой и шокировал публику поцелуем с артисткой. Позже пара выложила закулисные видео с одного из мероприятий, где они не скрывали своей симпатии. На камеру попали объятия, а певец осыпал Ольгу комплиментами.

Филипп Киркоров и Ольга Бузова показались вместе на публике / Скрин из видео: instagram.com, Филипп Киркоров

После этого Киркоров решил зайти дальше и дал Бузовой неоднозначный совет.

"Ходи голая по квартире! Знаешь, как в песне, хочу, чтоб ты ходила голая рядом", — неожиданно заявил Филипп.

Артист не остановился и провокационно подписал видео с Бузовой в своем Instagram.

"У нас, конечно, с Олей и кармическая и физическая и паническая, и какая угодно связь!", — написал Киркоров.

Позже отношения с Киркоровым прокомментировала и сама Бузова. Она рассказала, что на концерте Билана они просто общались, а что происходило дальше остается их личным делом.

"Но что снято — то снято. Наше личное общение — это наше личное общение. Просто оно было зафиксировано. Что мы делаем наедине, вам лучше не знать", — заявила скандальная певица.

Бузова прокомментировала отношения с Киркоровым / Скрин из видео: instagram.com, Филипп Киркоров

Напомним, что ранее в интервью певица Алла Пугачева назвала свой брак с Филиппом Киркоровым фиктивным, что сильно уязвило гордость певца и довело его до слез.

Ранее Главред сообщал, что Филиппа Киркорова не пригласили на пропагандистское шоу "Интервидение". Унижение главного певца террористической РФ, который долгое время был менторов для представителей России на "Евровидении", объяснили его неконкурентоспособностью по сравнению с Шаманом.

Также Филипп Киркоров сделал скандальное заявление про своих детей, которых он забрал из Дубая в Москву. По словам путиниста, его дети не особо прилежны в учебе, поэтому он не намерен нанимать им репетиторов.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

