Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровением

Филипп Киркоров бурно отреагировал на интервью Аллы Пугачевой.

Алла Пугачева довела Киркорова до слез своим интервью / коллаж: Главред, фото: скрин из видео, www.youtube.com; instagram.com, Филипп Киркоров

Как отреагировал Киркоров на интервью Аллы Пугачевой

Что ранило путиниста больше всего

Российского певца Филиппа Киркорова, который поддержал террористическое вторжение РФ в Украину, очень сильно ранило интервью его бывшей жены Аллы Пугачевой. Про реакцию певца на откровения Примадонны рассказал российский Telegram-канал.

По словам друзей Киркорова, путинист после откровенного интервью Аллы Пугачевой не сдержал эмоций — певец заливался слезами и чувствовал себя преданным. Он уверяет, что Примадонна растоптала его мужскую гордость.

"Он плакал как ребенок. Закрылся в кабинете, помощники по телефону отвечали, что его нет. Филипп считает признание Аллы Борисовны о фиктивном браке предательством. Она же ноги об него вытерла", — сокрушаются близкие Филиппа.

Алла Пугачева унизила Филиппа Киркорова / Скрин из видео: www.youtube.com

Тем временем сама Пугачева в большом интервью не постеснялась раскрыть тайны бывшего мужа. Она призналась, что их брак был фиктивным и задумывался ради раскрутки Киркорова как исполнителя. Более того, на этот шаг она пошла по просьбе его матери.

"Когда она совсем плохая была, попросила не оставлять его, помочь ему, быть с ним. Быть ему как мать", — поделилась Алла.

Алла Пугачева рассказала, что брак з Киркоровым был фиктивным / Скрин из видео: www.youtube.com

При этом Примадонна подчеркнула, что у Филиппа нет оснований обижаться, ведь именно она дала ему все, что было в ее силах, и фактически устроила его жизнь. По словам певицы, даже после разрыва Киркоров испытывает к ней благодарность.

"Он не может быть на меня обижен. Я дала ему все, что могла", — заявила Примадонна.

Ранее Главред сообщал, что в России адвокат Александр Трещев подал иск против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью. С артистки, покинувшей РФ, требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей за ее слова в поддержку первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

Также российский певец Филипп Киркоров, открыто поддерживающий войну РФ против Украины, неожиданно перевез своих детей из Дубая в Москву. По данным российских Telegram-каналов, причиной стали проблемы со здоровьем артиста.

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

