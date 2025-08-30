Галкин показал молодую и счастливую Пугачеву: как она выглядит

Максим Галкин показал свежее фото Аллы Пугачевой.

https://glavred.info/starnews/galkin-pokazal-moloduyu-i-schastlivuyu-pugachevu-kak-ona-vyglyadit-10694096.html Ссылка скопирована

Алла Пугачева, Максим Галкин / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский комик Максим Галкин, который не боится осуждать террористическое вторжение РФ в Украину и живет за границей, показал свежее фото себя со своей супругой Аллой Пугачевой.

Соответствующим фото Галкин поделился на своей странице в Instagram. На фото пара выглядит очень счастливо. Галкин - как всегда веселый и улыбчивый, а Пугачева выглядит молодо и стильно.

Галкин показал Пугачеву / Фото Instagram/maxgalkinru

видео дня

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред