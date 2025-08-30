Галкин показал молодую и счастливую Пугачеву: как она выглядит

Максим Галкин показал свежее фото Аллы Пугачевой.
Российский комик Максим Галкин, который не боится осуждать террористическое вторжение РФ в Украину и живет за границей, показал свежее фото себя со своей супругой Аллой Пугачевой.
Соответствующим фото Галкин поделился на своей странице в Instagram. На фото пара выглядит очень счастливо. Галкин - как всегда веселый и улыбчивый, а Пугачева выглядит молодо и стильно.
