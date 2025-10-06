Вот она связь с Ани Лорак: Мурат Налчаджиоглу в ярости от происходящего

Слава Соломко сделал признание о бизнесмене.

https://glavred.info/starnews/vot-ona-svyaz-s-ani-lorak-murat-nalchadzhioglu-v-yarosti-ot-proishodyashchego-10704176.html Ссылка скопирована

Мурат Налчаджиоглу - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Кратко:

Слава Соломко рассказал о Мурате Налчаджиоглу

Что не любит бизнесмен

Украинский известный шоумен Слава Соломко поделилась новостью о том, что бизнесмен Мурат Налчаджиоглу не любит, когда его называют "бывшим мужем Ани Лорак".

В интервью проекту "По хатах" Соломко подчеркнул, что это очень оскорбляет бизнесмена, ведь он известен не только браком с предательницей.

видео дня

"Вот он ненавидит, когда его так называют, потому что он не только этим известен", - отметил Слава.

Мурат Налчаджиоглу / фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Позиция Мурата Налчаджиоглу

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу в начале полномасштабной войны находился в Киеве и решил не бежать в родную страну, а поддержать Украину, где на тот момент уже прожил 18 лет.

Бизнесмен попал в "черный список" в РФ, поэтому он может общаться с дочерью Софией, которая живет в Москве с мамой, только за границей.

Смотрите видео интервью Славы Соломко:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певица Ани Лорак отпраздновала 47-летие и в честь праздника она побывала в Париже вместе с мужем Исааком Виджраку. Пара посетила ресторан с видом на Эйфелевую башню, а также Исаак исполнил для Лорак песню на французском языке.

А также военнослужащий Даниил Мирешкин отреагировал на то, что Тарас Цымбалюк показался в военной форме на сьемках. На своей странице в Instagram Даниил отметил, что его раздражает то, что на фоне всех скандалов Цымбалюк одел военную форму "Азова".

Вас может заинтересовать:

О персоне: Мурат Налчаджиоглу Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред