Вот она связь с Ани Лорак: Мурат Налчаджиоглу в ярости от происходящего

Кратко:
- Слава Соломко рассказал о Мурате Налчаджиоглу
- Что не любит бизнесмен
Украинский известный шоумен Слава Соломко поделилась новостью о том, что бизнесмен Мурат Налчаджиоглу не любит, когда его называют "бывшим мужем Ани Лорак".
В интервью проекту "По хатах" Соломко подчеркнул, что это очень оскорбляет бизнесмена, ведь он известен не только браком с предательницей.
"Вот он ненавидит, когда его так называют, потому что он не только этим известен", - отметил Слава.
Позиция Мурата Налчаджиоглу
Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу в начале полномасштабной войны находился в Киеве и решил не бежать в родную страну, а поддержать Украину, где на тот момент уже прожил 18 лет.
Бизнесмен попал в "черный список" в РФ, поэтому он может общаться с дочерью Софией, которая живет в Москве с мамой, только за границей.
Смотрите видео интервью Славы Соломко:
О персоне: Мурат Налчаджиоглу
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
