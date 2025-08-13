"Три грации": жена Евгения Кошевого показала, как сейчас выглядят дочери шоумена

Вкратце:
- Ксения Кошевая показала двоих дочерей от Евгения Кошевого
- Девочки на фото очень похожи на свою маму
Евгений и Ксения Кошевые - родители двух дочерей. Варвара (2008) и Серафима (2014) растут очень яркими девочками.
Редким снимком сразу с двумя дочерями Ксения Кошевая поделилась в своем блоге в Instagram. Черно-белое фото сделано, вероятно, во время совместного отдыха.
В кадре женская часть семьи Кошевых сидит на фоне моря в похожих темных купальниках, мечтательно откинув головы назад. Жена Евгения Кошевого подписала фотографию эмодзи красного сердца.
В комментариях поклонники отмечают красоту мамы и дочерей - таких разных, но таких похожих.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу. Речь идет о Елене Тополе (в прошлом - Alyosha), которая попросила артистку о дуэте.
Также известная пиарщица Юла отказалась сотрудничать с Виталием Козловским. Она занималась перезапуском карьеры певца, и является его кумой - крестной единственного сына Виталия Оскара.
Читайте также:
- "Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике
- Жена Забарного в частном самолете и сумкой за 300 тысяч анонсировала "новую жизнь"
- "На улице меня не останавливали": Антон Wellboy высказался о мобилизации
О персоне: Евгений Кошевой
Евгений Викторович Кошевой — украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время — участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года — член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред