"Три грации": жена Евгения Кошевого показала, как сейчас выглядят дочери шоумена

Ксения Кошевая с девочками поделилась редким фото.

Евгений Кошевой дети - как выглядят дочери Евгения Кошевого / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yalta_k

Вкратце:

Ксения Кошевая показала двоих дочерей от Евгения Кошевого

Девочки на фото очень похожи на свою маму

Евгений и Ксения Кошевые - родители двух дочерей. Варвара (2008) и Серафима (2014) растут очень яркими девочками.

Редким снимком сразу с двумя дочерями Ксения Кошевая поделилась в своем блоге в Instagram. Черно-белое фото сделано, вероятно, во время совместного отдыха.

В кадре женская часть семьи Кошевых сидит на фоне моря в похожих темных купальниках, мечтательно откинув головы назад. Жена Евгения Кошевого подписала фотографию эмодзи красного сердца.

В комментариях поклонники отмечают красоту мамы и дочерей - таких разных, но таких похожих.

Евгений Кошевой дети - как выглядят дочери Евгения Кошевого / instagram.com/yalta_k

О персоне: Евгений Кошевой Евгений Викторович Кошевой — украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время — участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года — член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".

