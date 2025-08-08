Неужели предложение: дочь Кошевого заинтриговала кольцом и букетом

Дочь Евгения Кошевого Варвара показала необычный для юной девушки подарок.

Варвара Кошевая заинтриговала новым фото / Коллаж Главред, фото Instagram/kosshevayaa

Кратко:

Каким фото поделилась дочь Кошевого

Чем оно интригует

Старшая дочь украинского шоумена и комика Евгения Кошевого и его жены, танцовщицы и дизайнера Ксении Кошевой Варвара Кошевая, удивила неожиданным фото.

На своей странице в Instagram, юная девушка показала большой букет красных роз и кольцо. Она никак не прокомментировала интригующий подарок, но обычно такие фото являются стандартным "набором" для предложения руки и сердца.

Варвара Кошевая показала интересные фото / Фото Instagram/ kosshevayaa

Между тем, Варвара Кошевая только в этом году закончила школу. На сегодняшний день девочке всего 17 лет и вряд ли она собирается замуж.

Варвара Кошевая показала интересные фото / Фото Instagram/ kosshevayaa

О персоне: Варвара Кошевая Варвара Кошевая - дочь украинского комика и продюсера Евгения Кошевого. 17-летняя Варвара Кошевая привлекает внимание поклонников своего звездного отца, комика Евгения Кошевого, с малых лет: она успела дважды принять участие в шоу Голос. Діти, была финалисткой Нацотбора на Детском Евровидении-2019, выступала в проектах Рассмеши комика и Лига Смеха.

