Неужели предложение: дочь Кошевого заинтриговала кольцом и букетом

Старшая дочь украинского шоумена и комика Евгения Кошевого и его жены, танцовщицы и дизайнера Ксении Кошевой Варвара Кошевая, удивила неожиданным фото.
На своей странице в Instagram, юная девушка показала большой букет красных роз и кольцо. Она никак не прокомментировала интригующий подарок, но обычно такие фото являются стандартным "набором" для предложения руки и сердца.
Между тем, Варвара Кошевая только в этом году закончила школу. На сегодняшний день девочке всего 17 лет и вряд ли она собирается замуж.
О персоне: Варвара Кошевая
Варвара Кошевая - дочь украинского комика и продюсера Евгения Кошевого. 17-летняя Варвара Кошевая привлекает внимание поклонников своего звездного отца, комика Евгения Кошевого, с малых лет: она успела дважды принять участие в шоу Голос. Діти, была финалисткой Нацотбора на Детском Евровидении-2019, выступала в проектах Рассмеши комика и Лига Смеха.
