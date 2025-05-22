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"Бродяга": жена путиниста Игоря Николаева молниеносно состарилась на 10 лет

Алена Кюпели
22 мая 2025, 14:18
82
Жена Игоря Николаева "повзрослела" лет на 10 и удивила своим внешним видом.
Игорь Николаев, Юлия Проскурякова
Игорь Николаев, Юлия Проскурякова / коллаж: Главред, фото: t.me/igornikolaev_music

Кратко:

  • На кого стала похожа жена Игоря Николаева
  • Как изменилась ее жизнь

Российская певица Юлия Проскурякова, которая состоит в браке с Игорем Николаевым, состарилась на десять лет.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, Проскурякова появилась на фото, где выглядит состарившейся на 10 лет. РосСМИ пишут, что Проскурякова состарилась не от жизни в террористической России, а от того, что готовиться стать актрисой.

видео дня

Несостоявшаяся певица теперь мечтает о ролях в российских сериалах. В частности, она стала сниматься для нового сериала "Бродяга".

Жена Николаева выглядит на 10 лет старше
Жена Николаева выглядит на 10 лет старше / Фото 7Дней

К слову, в РФ отмечают, что жена Николаева сменила своего стилиста и оставила все попытки похудеть. Отметим, Юлия и Игорь молчат о страшном террористическом вторжении РФ в Украину.

Юлия Проскурякова
Юлия Проскурякова / Instagram

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Отметим, как ранее сообщал Главред, сын предательницы Наташи Королевой стал очень похожим на ее бывшего мужа – Игоря Николаева, поклонники даже назвали его копией композитора. А одна фанатка написала, что нужно сделать тест ДНК.

Ранее также Проскурякова сбежала из России в Дубай, где на пляже все пыталась прикрыть свой торчащий живот.

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Кто такой Игорь Николаев?

Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

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