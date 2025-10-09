Популярная украинская певица рассказала о сложностях первой беременности: "Тело уже не твое"

Roxolana раскрыла обратную сторону медали, о которой обычно не говорят будущие мамы.

Украинская певица Roxolana готовится стать матерью. Новость о том, что она ждет ребенка, удивила и обрадовала поклонников - теперь в ее блоге появилось больше "мамского" контента.

Роксоляна радуется скорому появлению первенца, однако ее также одолевают противоречивые чувства - беременность уже кардинально изменила ее жизнь, и артистка учится принимать это, как есть, со всеми плюсами и минусами.

Своими эмоциями будущая мама поделилась в Instagram. "Мы привыкли видеть беременность на фото как нечто очень светлое, красивое, эстетичное. Но за каждым кадром есть еще одна сторона — настоящая и живая. Не всегда легко. Не всегда красиво. Иногда — это месяц такого токсикоза, когда кажется, что хуже уже некуда. Иногда — это день, когда хочется лежать и молчать, потому что тело уже не твое, оно живет своей жизнью. А голова — это микс из тысячи мыслей, страхов и ожиданий. Беременность — это очень субъективная история. Для кого-то это сплошная эйфория, для кого-то — испытание на терпение, принятие и смелость (p.s. я второй вариант). И это все — нормально", - пишет Roxolana.

Roxolana беременна - певица рассказала о непростых вызовах / фото: instagram.com/roxolanas

О персоне: Roxolana Roxolana (настоящее имя - Роксоляна Сирота) - украинская певица. Принимала участие в 9 сезоне шоу "Голос країни" (прошла до нокаутов). Участница Национального отбора на Евровидение-2022 (заняла 4-е место).

