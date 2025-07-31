Популярная украинская певица объявила о беременности

Кратко:
- Roxolana беременна
- Для певицы это будет первый ребенок
Украинская певица Roxolana отметила свое 28-летие. Праздничный лук артистки, небесно-голубое боди и джинсы с заниженной талией, неожиданно для поклонников имел весьма заметную деталь - на День рождения Роксоляна раскрыла, что впервые станет мамой.
В кадре, который появился в ее блоге в Instagram певица нежно обнимает уже весьма заметный округлый животик. Свою беременность она назвала "лучшим подарком".
В комментариях с радостной новостью Roxolana поздравляют фанаты, друзья и коллеги - Надя Дорофеева, Alyona Alyona, Kola, Джамала, Мишель Андраде, Анна Кошмал, Даша Квиткова, Злата Огневич, Слава Демин, Светлана Тарабарова и др.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что звезда Женского Квартала Ирина Сопонару жестко "разнесла" украинскую актрису Дарью Петрожицкую из-за критики актерства Леси Никитюк.
Также украинский певец Павел Зибров рассказал о страхах из-за дочери - 28-летней Дианы Зибровой. Артист признался, что боится потерять ее, и раскрыл причину.
Читайте также:
- Жестокий контраст войны: Грубич показал, как изменился его сын-воин после тяжелого ранения
- "Ломает психику": Катя Остапчук раскрыла странную деталь личной жизни Славы Демина
- "Оно не работает": Елена Шоптенко развелась с мужем и назвала причину
О персоне: Roxolana
Roxolana (настоящее имя - Роксоляна Сирота) - украинская певица. Принимала участие в 9 сезоне шоу "Голос країни" (прошла до нокаутов). Участница Национального отбора на Евровидение-2022 (заняла 4-е место).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред