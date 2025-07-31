Популярная украинская певица объявила о беременности

Roxolana удивила новостью о том, что ждет первенца.

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Roxolana беременна - певица Роксолана ждет ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/roxolanas

Кратко:

Roxolana беременна

Для певицы это будет первый ребенок

Украинская певица Roxolana отметила свое 28-летие. Праздничный лук артистки, небесно-голубое боди и джинсы с заниженной талией, неожиданно для поклонников имел весьма заметную деталь - на День рождения Роксоляна раскрыла, что впервые станет мамой.

В кадре, который появился в ее блоге в Instagram певица нежно обнимает уже весьма заметный округлый животик. Свою беременность она назвала "лучшим подарком".

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В комментариях с радостной новостью Roxolana поздравляют фанаты, друзья и коллеги - Надя Дорофеева, Alyona Alyona, Kola, Джамала, Мишель Андраде, Анна Кошмал, Даша Квиткова, Злата Огневич, Слава Демин, Светлана Тарабарова и др.

Roxolana беременна - певица Роксолана ждет ребенка / instagram.com/roxolanas

Roxolana беременна - певица Роксолана ждет ребенка / instagram.com/roxolanas

Roxolana беременна - певица Роксолана ждет ребенка / instagram.com/roxolanas

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О персоне: Roxolana Roxolana (настоящее имя - Роксоляна Сирота) - украинская певица. Принимала участие в 9 сезоне шоу "Голос країни" (прошла до нокаутов). Участница Национального отбора на Евровидение-2022 (заняла 4-е место).

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