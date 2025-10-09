Больше не тайна: Квиткова призналась, с чего начался ее роман с Бражко

Кратко:
- Даша Квиткова обручена с Владимиром Бражко
- Блогерша рассказала, как познакомилась с женихом
Украинская блогерша Даша Квиткова и футболист Владимир Бражко перестали скрывать свой роман в июле 2025 года, а всего через два месяца пара объявила о помолвке. Стремительное развитие отношений Квитковой и Бражко вызвало повышенное внимание поклонников.
К примеру, Дашу и Владимира подозревают в том, что их свадьба уже состоялась, так как влюбленные начали носить кольца, очень похожее на свадебные. Эти слухи Квиткова пока не комментирует, зато в беседе с подписчиками впервые раскрыла, как начались ее отношения с футболистом.
Пока в своем блоге в Instagram она опубликовала очень сокращенную версию их лавстори: пара познакомилась в кафе, и для Владимира появление блогерши стало моментом любви с первого взгляда.
"Если кратко, то я забежала в заведение, в котором Вова меня увидел, и решил, что хочет видеть меня каждый день", - пишет Даша Квиткова.
О персоне: Даша Квиткова
Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.
