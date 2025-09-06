Тысячу раз да: блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста

Динамовец Бражко сделал предложение своей возлюбленной Даше Квитковой.

Блогерша Квиткова выходит замуж / Коллаж Главред, фото Instagram/kvittkova

Украинская блогер Даша Квиткова получила предложение руки и сердца от украинского футболиста Владимира Бражко.

Об этом блогерша написала на своей странице в Instagram.

"Тысячу раз да", - подписала свой пост она.

Квиткова выходит замуж / Фото Instagram/Kvitkkova

Она также раскрыла главную интригу и подписала еще одно фото короткой фразой: "Нет, не беременна".

Квиткова раскрыла главную интригу / Фото Instagram/ kvittkova

Отношения Квитковой и Бражко

О том, что блогера встречается с игроком киевского "Динамо" Владимиром Бражко стало известно относительно недавно. Парочку засняли на одной из свадеб и по СМИ тут же разлетелось фото, подтверждающее это.

Позже и футболист и сама блогерша подтвердили свой роман.

Ранее Квиткова победила в романтическом проекте "Холостяк" и вышла замуж за ведущего Никиту Добрынина. Однако их роман продлился недолго и брак вскорости распался.

Отметим, как сообщал Главред, ранее Квиткова опубликовала шуточный ролик, в котором сказала, что съела в новогоднюю ночь 12 виноградинок пока раздавался бой курантов и запила это все шампанским. Вот поэтому этот год будет очень счастливым и удачным для нее.

Ранее также Даша Квиткова показалась в объятиях неизвестного мужчины.

О персоне: Даша Квиткова Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

