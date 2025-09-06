Тысячу раз да: блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста

Украинская блогер Даша Квиткова получила предложение руки и сердца от украинского футболиста Владимира Бражко.
Об этом блогерша написала на своей странице в Instagram.
"Тысячу раз да", - подписала свой пост она.
Она также раскрыла главную интригу и подписала еще одно фото короткой фразой: "Нет, не беременна".
Отношения Квитковой и Бражко
О том, что блогера встречается с игроком киевского "Динамо" Владимиром Бражко стало известно относительно недавно. Парочку засняли на одной из свадеб и по СМИ тут же разлетелось фото, подтверждающее это.
Позже и футболист и сама блогерша подтвердили свой роман.
Ранее Квиткова победила в романтическом проекте "Холостяк" и вышла замуж за ведущего Никиту Добрынина. Однако их роман продлился недолго и брак вскорости распался.
О персоне: Даша Квиткова
Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.
