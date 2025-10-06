Горько молодым: Даша Квиткова намекнула на свадьбу с Владимиром Бражко

С момента помолвки Квитковой и Бражко прошел всего месяц.

Даша Квиткова и Владимир Бражко обручились в начале сентября

Через месяц инфлюенсерка намекнула на свадьбу с избранником

Украинская блогерша Даша Квиткова помолвлена с футболистом "Динамо" Владимиром Бражко. Слухи об их отношениях стали ходить еще весной, однако влюбленные подтвердили свой статус лишь в июле. А уже через два месяца спортсмен сделал своей избраннице предложение руки и сердца.

Детали предстоящей свадьбы Даша и Владимир не раскрывали. Однако сегодня в своем блоге в Instagram Квиткова намекнула, что теперь она не невеста, а жена Бражко.

Она опубликовала фото комнаты, заполненной корзинами с цветами, с подписью: "Это была замечательная суббота". Позже Даша показала сэлфи в зеркале лифта, на котором можно разглядеть еще одно кольцо на безымянном пальце блогерши. Этот снимок она оставила без подписи, лишь добавила кокетливо смеющийся эмодзи.

О персоне: Даша Квиткова Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

