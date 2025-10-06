Укр
Горько молодым: Даша Квиткова намекнула на свадьбу с Владимиром Бражко

Анна Подгорная
6 октября 2025, 12:52
37
С момента помолвки Квитковой и Бражко прошел всего месяц.
Даша Квиткова, Владимир Бражко
Даша Квиткова вышла замуж - блогерша намекнула на свадьбу с Бражко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kvittkova, instagram.com/vova.brazhko

Кратко:

  • Даша Квиткова и Владимир Бражко обручились в начале сентября
  • Через месяц инфлюенсерка намекнула на свадьбу с избранником

Украинская блогерша Даша Квиткова помолвлена с футболистом "Динамо" Владимиром Бражко. Слухи об их отношениях стали ходить еще весной, однако влюбленные подтвердили свой статус лишь в июле. А уже через два месяца спортсмен сделал своей избраннице предложение руки и сердца.

Детали предстоящей свадьбы Даша и Владимир не раскрывали. Однако сегодня в своем блоге в Instagram Квиткова намекнула, что теперь она не невеста, а жена Бражко.

видео дня

Она опубликовала фото комнаты, заполненной корзинами с цветами, с подписью: "Это была замечательная суббота". Позже Даша показала сэлфи в зеркале лифта, на котором можно разглядеть еще одно кольцо на безымянном пальце блогерши. Этот снимок она оставила без подписи, лишь добавила кокетливо смеющийся эмодзи.

Даша Квиткова
Даша Квиткова вышла замуж - блогерша намекнула на свадьбу с Бражко / instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова
Даша Квиткова вышла замуж - блогерша намекнула на свадьбу с Бражко / instagram.com/kvittkova

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Надя Дорофеева оказалась во Львове во время атаки РФ. В тот же вечер певица выступила на благотворительном фестивале, что возмутило Сеть.

Также беременная украинская прыгунья Марина Бех-Романчук узнала пол первенца. Вместе с мужем, пловцом Михаилом Романчуком, она провела гендер-пати.

Читайте также:

О персоне: Даша Квиткова

Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

Даша Квиткова
22:22

Для ударов по НПЗ РФ Украина уже использует "Фламинго" - The Economist

22:06

Китай помогал России бить по Львовщине: ракеты и дроны наводились спутниками

21:57

Зимний сон без вредителей: эффективные методы обработки сада после опадения листьевВидео

