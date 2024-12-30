По судну 'хорошенько отстрелялись': чем Россия могла сбить самолет под Актау

Романенко отметил, что это далеко не первый случай, когда россияне сбивают самолеты и до последнего момента отрицают свою причастность к этому.

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Эксперт объяснил, что могло поразить самолет рейса Баку - Грозный / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео, МЧС Казахстана

О чем сказал Романенко:

Самолет 25 декабря могли сбить россияне ракетами новых модификаций ЗРК "Панцирь"

Россияне далеко не впервые сбивают чужие самолеты

Новые модификационные ракеты российского ЗРК "Панцирь" могли поразить самолет авиакомпании AZAL рейса Баку - Грозный, упавший 25 декабря возле города Актау в Казахстане.

Такое мнение в комментарии "Эспрессо" высказал Валерий Романенко, эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.

видео дня

Как объясняет Романенко, сначала в инфопространство попали снимки пораженного самолета, которые были сделаны издалека. Именно поэтому, на первый взгляд, казалось, что его сбили зенитные пулеметы.

Однако после проработки более детальных фото, можно сделать вывод, что сработала ракета.

"Следует отметить, что сработала не стандартная ракета комплекса "Панцирь С-1", а ракета из новых модификаций "Панцирь СМ-СВ" или "Панцирь СМД-Е". То есть ракета, которая имела поражающие элементы, а не стержневые, которые имеет стандартный "Панцирь", - отметил эксперт.

Эксперт Романенко также обращает внимание, что при заходе самолета на посадку агрессоры не смогли отличить беспилотник от огромного пассажирского самолета. Почему это произошло, пока не ясно - то ли из-за ошибки оператора, то ли просто комплекс стоял в автоматическом режиме.

ЗРК Панцирь/ Инфографика: Главред

Однако, как отмечает эксперт, понятно одно - по самолету "хорошенько отстрелялись".

"Речь шла о двух-трех взрывах, соответственно были две-три легкие ракеты последнего варианта ТКБ-1055, которые имеют меленькие поражающие элементы, а не стержни как в стандартных ракетах", - пояснил эксперт.

Эксперт резюмировал, что это далеко не первый случай, когда россияне сбивают самолеты и до последнего момента отрицают свою причастность к этому.

Катастрофа самолета Embraer E190 под Актау - что об этом известно

Как сообщал Главред, утром, 25 декабря в Казахстане произошла авиакатастрофа. Стало известно, что разбился пассажирский самолет, который летел в РФ.

Впоследствии Азербайджан подтвердил сбитие самолета Россией. Депутат Азербайджана Расим Мусабеков подчеркнул, что 25 декабря самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным системой ПВО.

Кроме этого, президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал заявление о катастрофе самолета под Актау и действиях России. По его словам, версии, которые выдвигали в РФ, указывают на то, что российская сторона "хотела замять дело".

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Кто такой Ильхам Алиев? Ильхам Алиев - азербайджанский государственный деятель и политик. Президент Азербайджана с 31 октября 2003 года. Сын и преемник Гейдара Алиева - третьего президента Азербайджана, занимавшего свой пост с 1993 по 2003 год. Становился президентом Азербайджана по результатам выборов 2003, 2008, 2013, 2018, 2024 годов, пишет Википедия.

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