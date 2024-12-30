Сотни тысяч ракет и снарядов в пути: Байден о новом пакете помощи Украине

США обеспечат Украине немедленный приток сил и средств, которые она продолжает с успехом использовать на поле боя.

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Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, Офис президента

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Байден объявил о выделении Украине $2,5 млрд в сфере безопасности

США спишут старое американское оборудование в пользу Украины

Президент США Джозеф Байден объявил о выделении Украине $2,5 млрд в сфере безопасности для укрепления обороны в связи с продолжающейся военной агрессией РФ.

"Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности, поскольку украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от российской агрессии", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

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Он отметил, что Министерство обороны США в настоящее время занимается поставкой сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины зимой.

"По моему указанию Соединенные Штаты будут продолжать неустанно работать над укреплением позиций Украины в этой войне в течение всего оставшегося срока моего пребывания на посту", - добавил Байден.

Что известно о новом пакете помощи СШУ Украине

По его словам, помощь включает:

$1,25 млрд для Вооруженных сил Украины;

пакет мер в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) на сумму $1,22 млрд.

По словам президента США, это "обеспечит Украине немедленный приток сил и средств, которые она продолжает с успехом использовать на поле боя, а также долгосрочные поставки систем ПВО, артиллерии и других важнейших видов вооружений".

Американский лидер напомнил о том, что Министерство обороны уже выделило все оставшиеся средства на USAI, выделенные Конгрессом в рамках дополнительного соглашения, подписанное в апреле.

"Я поручил своей администрации продолжать оказывать Украине как можно более быструю помощь - в том числе списывать старое американское оборудование в пользу Украины, быстро доставлять его на поле боя, а затем активизировать оборонно-промышленную базу США для модернизации и пополнения наших запасов новым оружием", - добавил Байден.

Помощь США Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Администрация американского президента Джо Байдена собирается объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи для борьбы с полномасштабным российским вторжением. Администрация Байдена стремится передать как можно больше помощи Киеву до того, как покинет свой пост 20 января.

Как сообщал Главред, 20 декабря стало известно, что администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни объявит о пакете на 1,2 млрд долларов в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности в Украине. Будут использованы остальные средства, выделенные на закупку нового оружия для Украины.

Напомним, Украина получит от Соединенных Штатов новый пакет военной помощи в размере 725 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы, дроны и мины.

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Кто такой Джо Байден? Джо Байден - американский государственный и политический деятель, 46-й президент США. Член Демократической партии, ранее занимал пост 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1973 по 2009 год. Доктор права (1968). В апреле 2023 года Байден выдвинул свою кандидатуру в президенты. После праймериз Демократической партии 2024 года он стал возможным кандидатом партии на президентских выборах 2024 года, но в июле 2024 года снял свою кандидатуру из-за проблем с возрастом и здоровьем, сообщает Википедия.

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