Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Новый пакет помощи для Украины от США: стало известно, что в него войдет

Мария Николишин
28 декабря 2024, 01:54
57
Новая помощь поступает на фоне того, что Россия начала серию атак на энергетические объекты Украины.
Новый пакет помощи для Украины от США: стало известно, что в него войдет
Военная помощь / коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, defense.gov

Ключевые тезисы:

  • США собираются объявить о новом пакете военной помощи
  • Официальное объявление Белый дом сделает, вероятно, 30 декабря
  • Пакет помощи включает значительное количество боеприпасов

Администрация американского президента Джо Байдена собирается объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи для борьбы с полномасштабным российским вторжением. Речь идет о вооружении на общую сумму $1,25 млрд. Об этом пишет AP со ссылкой на чиновников Белого дома.

Отмечается, что администрация Байдена стремится передать как можно больше помощи Киеву до того, как покинет свой пост 20 января.

видео дня

Официальное объявление Белый дом, по словам источников журналистов, сделает в понедельник, 30 декабря.

Большой пакет помощи включает значительное количество боеприпасов, в том числе для системы противовоздушной обороны HAWK. По словам официальных лиц, США также передадут Украине ракеты Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

"Новая помощь поступает на фоне того, что в последние дни Россия начала серию атак на энергетические объекты Украины, хотя Украина заявила, что перехватила значительное количество ракет и беспилотников. Российские и украинские войска также все еще ведут ожесточенную битву вокруг российского приграничного региона Курск, куда Москва направила тысячи северокорейских солдат, чтобы помочь вернуть территорию, захваченную Украиной", - подчеркнули в АР.

Военная помощь Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 20 декабря стало известно, что администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни объявит о пакете на 1,2 млрд долларов в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности в Украине. Будут использованы остальные средства, выделенные на закупку нового оружия для Украины.

19 декабря Великобритания заявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов).

Кроме того, Украина получит от Соединенных Штатов новый пакет военной помощи в размере 725 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы, дроны и мины.

Читайте также:

Что известно о The Associated Press?

Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США военная помощь
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Николаеве прогремели взрывы: предварительно горит крыша многоэтажки - детали

В Николаеве прогремели взрывы: предварительно горит крыша многоэтажки - детали

02:03Украина
Новый пакет помощи для Украины от США: стало известно, что в него войдет

Новый пакет помощи для Украины от США: стало известно, что в него войдет

01:54Мир
Второй Саммит мира: в МИД сказали, когда его могут провести

Второй Саммит мира: в МИД сказали, когда его могут провести

01:07Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет антициклон "Гюнтер": где резко ударят морозы

Украину накроет антициклон "Гюнтер": где резко ударят морозы

Наталья Сумская рассказала о своей таинственной дочери, которую она содержит

Наталья Сумская рассказала о своей таинственной дочери, которую она содержит

Гороскоп на сегодня 28 декабря: Тельцам - неожиданные подарки, Девам - хорошая новость

Гороскоп на сегодня 28 декабря: Тельцам - неожиданные подарки, Девам - хорошая новость

"Они правда пара": Эктор Хименес-Браво засветился в объятиях с украинской звездой

"Они правда пара": Эктор Хименес-Браво засветился в объятиях с украинской звездой

Гороскоп Таро на новолуние 30 декабря: Рыбам - удача, Весам - смена планов

Гороскоп Таро на новолуние 30 декабря: Рыбам - удача, Весам - смена планов

Последние новости

02:54

Начнутся финансовые трудности: что нельзя делать 28 декабря - приметы

02:44

Есть два сценария: Романенко сказал, как война в Украине может закончиться в 2025 году

02:03

В Николаеве прогремели взрывы: предварительно горит крыша многоэтажки - детали

01:54

Новый пакет помощи для Украины от США: стало известно, что в него войдет

01:30

Десятки ракет "на старте": в ГУР предупредили об угрозе массированного удара РФ

Прогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФПрогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФ
01:07

Второй Саммит мира: в МИД сказали, когда его могут провести

00:13

Закуска, которая удивит гостей: рецепт рулета с селедкой на Новый годВидео

27 декабря, пятница
23:43

Свет почти не будут выключать: графики отключений электроэнергии на 28 декабряФото

23:13

В Украине ввели новый государственный праздник: что известно

Реклама
22:49

"Не просто пустой жест": Фицо угрожает Украине "энергоблокадой" из-за газа из РФ

22:20

В обменниках планируют изменить курс доллара: чего ждать украинцам с понедельника

22:08

"Пришла к ним пообщаться": Клара Новикова впервые высказалась о войне в Украине

21:59

Король Чарльз принял решение относительно принца Гарри

21:55

ВСУ захватили в плен солдат из КНДР: Зеленский раскрыл детали ожесточенных боев

21:47

Перед таким салатом никто не устоит: шикарный рецепт на новогодний столВидео

21:36

Похороны Яниса Тиммы: Седокова струсила

21:33

Солдаты - "расходный материал" для РФ: в Белом доме раскрыли безумные потери КНДР

21:28

ВСУ могут потерять все захваченные территории на Курщине до весны - Bloomberg

21:22

Разгадать головоломку непросто: найдите за 5 секунд леденец среди множества мороженого

20:40

Какой чай укрепляет иммунитет: названо 5 самых полезных напитков

Реклама
20:39

Украина резко сократила число дальнобойных ударов по РФ: в NYT узнали причину

20:29

Уже на 12% дешевле: в Украине резко снизились цены на популярный овощ

20:05

Ответственность России очевидна: Зеленский прокомментировал падение самолета AZAL

19:45

10 тысяч дронов до конца года: РФ наращивает производство беспилотников - CNN

19:44

Синоптики назвали дату похолодания: где объявили штормовое предупреждение

19:36

"Будьте интересны": миллиардер из списка Forbes раскрыл секрет успеха

19:31

Завершение войны в Украине: Шольц раскрыл позицию Трампа

19:10

Пример "мягкой силы" Китая в Афганистанемнение

19:08

Фейковая инвалидность ради выплат: чиновника КГГА подозревают в мошенничествеФото

18:50

Путин потерпел поражение в Украине по всем пунктам: Шольц сделал важное заявление

18:31

Баку объявил демарш Чечне из-за сбитого самолета AZAL и потребовал компенсации

18:12

Докажите свою гениальность: определите за 5 секунд, какая бабушка фальшивая

17:50

"Россия не может удержаться": генерал сказал, закончится ли война в 2025 году

17:29

Поздравления с Новым годом 2025: красивые слова в прозе и стихах и картинки

17:21

"Патологический лжец": в МИД ответили Лаврову насчет "диалога без Украины"

16:59

Молоко и яичный белок: с чем пить виски, кроме колы

16:49

"Очередной провал": эксперт назвал последствия сбития самолета в Грозном для РФВидео

16:40

Правительство разрешило забронировать от мобилизации еще одну категорию украинцев

15:42

Чем отличаются 2 девушки: только самый внимательный найдет 3 отличия за 10 секунд

15:29

Как быстро разморозить мясо: лайфхак взорвал Сеть

Реклама
15:26

Вечер памяти Виталия Билоножко: видео из Дворца "Украина"

15:20

Кола и кислота: как удалить известковый налёт с унитаза

15:15

Войска КНДР могут начать бои на Юге: в ВСУ прокомментировали информацию

15:14

Ефросинина рассказала, чем занимается ее не публичная дочь

14:42

10 вещей и продуктов, которые нельзя ставить в микроволновую печь: стоит знать всемВидео

14:39

Враг готовит новые атаки на юге: в ВСУ раскрыли два направления штурма РФ

13:55

Россияне попытались высадиться на остров под Херсоном: в ВСУ заявили о потерях

13:54

Как определить тип кожи за 30 секунд: косметолог поделилась простым методом

13:34

Прилетел из США: Екатерина Осадчая показала редкое фото 22-летнего сына-красавца

13:30

"Конечно пойдут": военный назвал условие штурма РФ Днепропетровской области

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять