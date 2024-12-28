Новый пакет помощи для Украины от США: стало известно, что в него войдет

Новая помощь поступает на фоне того, что Россия начала серию атак на энергетические объекты Украины.

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Военная помощь / коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, defense.gov

Ключевые тезисы:

США собираются объявить о новом пакете военной помощи

Официальное объявление Белый дом сделает, вероятно, 30 декабря

Пакет помощи включает значительное количество боеприпасов

Администрация американского президента Джо Байдена собирается объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи для борьбы с полномасштабным российским вторжением. Речь идет о вооружении на общую сумму $1,25 млрд. Об этом пишет AP со ссылкой на чиновников Белого дома.

Отмечается, что администрация Байдена стремится передать как можно больше помощи Киеву до того, как покинет свой пост 20 января.

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Официальное объявление Белый дом, по словам источников журналистов, сделает в понедельник, 30 декабря.

Большой пакет помощи включает значительное количество боеприпасов, в том числе для системы противовоздушной обороны HAWK. По словам официальных лиц, США также передадут Украине ракеты Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

"Новая помощь поступает на фоне того, что в последние дни Россия начала серию атак на энергетические объекты Украины, хотя Украина заявила, что перехватила значительное количество ракет и беспилотников. Российские и украинские войска также все еще ведут ожесточенную битву вокруг российского приграничного региона Курск, куда Москва направила тысячи северокорейских солдат, чтобы помочь вернуть территорию, захваченную Украиной", - подчеркнули в АР.

Военная помощь Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 20 декабря стало известно, что администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни объявит о пакете на 1,2 млрд долларов в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности в Украине. Будут использованы остальные средства, выделенные на закупку нового оружия для Украины.

19 декабря Великобритания заявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов).

Кроме того, Украина получит от Соединенных Штатов новый пакет военной помощи в размере 725 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы, дроны и мины.

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