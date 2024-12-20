США готовят новый пакет военной помощи Украине на $1,2 миллиарда: что известно

Пакет выделен в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности в Украине.

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Военная помощь от США / коллаж: Главред, фото: Офис президента

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США готовят новый пакет помощи Украине на $1,2 миллиарда

Пакет охватывает перехватчики ПВО и артиллерийские боеприпасы

Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни объявит о пакете на 1,2 млрд долларов в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что будут использованы остальные средства, выделенные на закупку нового оружия для Украины.

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По данным источников агентства, пакет охватывает перехватчики ПВО и артиллерийские боеприпасы, но точное содержание станет известным, когда пакет будет объявлен в ближайшие дни.

Стоит заметить, что в рамках USAI военную технику закупают у оборонной промышленности или партнеров, а не из американских запасов, а это означает, что её доставка на поле боя может длиться месяцами или годами.

"Пакет USAI может стать одним из последних шагов, которые Соединенные Штаты предпримут для оказания прямой военной поддержки Украине, поскольку Киев готовится к возвращению избранного президента Дональда Трампа, который публично поставил под сомнение военную помощь и пообещал положить конец войне в течение 24 часов после вступления в должность 20 января", - пишет издание.

Государственный департамент и Пентагон отказались комментировать Reuters будущую поставку, заявив, что они не обсуждают пакеты помощи в области безопасности до их официального объявления.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Соединенные Штаты выделили Украине 175 миллиардов долларов помощи, в том числе около 61,4 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности.

Военная помощь Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, за последние пять недель руководства Джо Байдена Белым домом США предпринимают "историческую попытку" по увеличению поставок оружия Украине. Отмечается, что в Украину отправят сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другую помощь.

The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Министерства обороны сообщает, что администрация президента США Джо Байдена вряд ли потратит все оставшиеся 5,6 млрд долларов, которые Конгресс выделил на отправку оружия и другой военной помощи Украине.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что Украина получит новую макрофинансовую помощь Евросоюза на 18,1 млрд евро в рамках кредита G7. Первый транш помощи ожидается в январе 2025 года.

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