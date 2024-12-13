Тысячи снарядов и ракет: у Байдена собрались перебросить много оружия в Украину

С сегодняшнего дня и до середины января поставки помощи активизируют. Белый дом хочет успеть до завершения каденции Джо Байдена.

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Джейк Салливан занимается координцией поставок оружия в Украину / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, defense.gov

Кратко:

До окончания каденции Байдена США хотят увеличить поставки помощи в Украину

Координацию поставок оружия возглавляет Джейк Салливан

В последние пять недель руководства Джо Байдена Белым домом США делают "историческую попытку" по увеличению поставок оружия Украине. Об этом в комментарии CNN сообщил высокопоставленный представитель администрации действующего президента.

Координацию ведомств в вопросе поставок оружия возглавляет советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

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По данным издания, в Украину отправят сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другую помощь.

"Министерство обороны осуществляет историческую попытку перебросить огромное количество оружия в Украину в течение следующих пяти недель. С сегодняшнего дня и до середины января мы поставим Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности", - сказал представитель администрации Байдена.

При этом собеседник издания отмечает, что самой большой проблемой Украины являются не запасы оружия, а живая сила. В частности, белый дом делает акцент на вопросе "решения проблем с персоналом".

"Сейчас Украина не мобилизует и не обучает достаточно солдат для укомплектования своих передовых подразделений", - заявил неназванный чиновник и отметил, что США готовы организовать обучение новобранцев.

Военная помощь США Украине - последние новости

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новое оружие в рамках очередного пакета военной помощи на 500 млн долларов США.

Как сообщал Главред, в 2025 году оборонный бюджет США достигнет рекордной суммы в 895 миллиардов долларов, однако из финального варианта проекта закона изъято положение о ленд-лизе для Украины. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, посольство продолжает активно работать над сохранением этого механизма.

Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью El Pais заявил, что Украина способна содержать оборону без американской поддержки как минимум до середины 2025 года. Он подчеркнул, что прекращение помощи станет серьезным вызовом, но не приведет к немедленному коллапсу.

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Кто такой Джейк Салливан Джейкоб Салливан — американский государственный деятель, советник по национальной безопасности вице-президента США в 2013—2014 годах, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года. 23 августа 2022 года Салливан был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого II степени — за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

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