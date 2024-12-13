Тысячи снарядов и ракет: у Байдена собрались перебросить много оружия в Украину

Кратко:
- До окончания каденции Байдена США хотят увеличить поставки помощи в Украину
- Координацию поставок оружия возглавляет Джейк Салливан
В последние пять недель руководства Джо Байдена Белым домом США делают "историческую попытку" по увеличению поставок оружия Украине. Об этом в комментарии CNN сообщил высокопоставленный представитель администрации действующего президента.
Координацию ведомств в вопросе поставок оружия возглавляет советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
По данным издания, в Украину отправят сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другую помощь.
"Министерство обороны осуществляет историческую попытку перебросить огромное количество оружия в Украину в течение следующих пяти недель. С сегодняшнего дня и до середины января мы поставим Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности", - сказал представитель администрации Байдена.
При этом собеседник издания отмечает, что самой большой проблемой Украины являются не запасы оружия, а живая сила. В частности, белый дом делает акцент на вопросе "решения проблем с персоналом".
"Сейчас Украина не мобилизует и не обучает достаточно солдат для укомплектования своих передовых подразделений", - заявил неназванный чиновник и отметил, что США готовы организовать обучение новобранцев.
Военная помощь США Украине - последние новости
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новое оружие в рамках очередного пакета военной помощи на 500 млн долларов США.
Как сообщал Главред, в 2025 году оборонный бюджет США достигнет рекордной суммы в 895 миллиардов долларов, однако из финального варианта проекта закона изъято положение о ленд-лизе для Украины. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, посольство продолжает активно работать над сохранением этого механизма.
Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью El Pais заявил, что Украина способна содержать оборону без американской поддержки как минимум до середины 2025 года. Он подчеркнул, что прекращение помощи станет серьезным вызовом, но не приведет к немедленному коллапсу.
Другие новости:
- "Самая глупая вещь, которую я видел": Трамп допустил сокращение помощи Украине
- "Рамштайн" и военная помощь: Умеров и Остин провели телефонный разговор
- В Сирии повстанцы получали военную помощь от Украины: в WP узнали детали
Кто такой Джейк Салливан
Джейкоб Салливан — американский государственный деятель, советник по национальной безопасности вице-президента США в 2013—2014 годах, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года.
23 августа 2022 года Салливан был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого II степени — за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред