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Путин попал в список самых больших неудачников 2024-го в рейтинге Politico Playbook

Алёна Воронина
30 декабря 2024, 11:16
217
Авторы рейтинга отметили, что дела Путина и его армии на фронте в Украине идут плохо.
Путин
Путин попал в список самых больших неудачников 2024 года/ коллаж: Главред, фото: скрин, Kremlin.ru

Кратко:

  • Путин попал в рейтинг самых больших неудачников 2024 года по версии Politico Playbook
  • Дела армии РФ на фронте в Украине в 2024 году шли плохо, отметили авторы рейтинга

Российский диктатор Владимир Путин стал одним из самых больших неудачников 2024 года по версии Politico Playbook - популярного информационного бюллетеня, созданного американским изданием Politico.

В рейтинг самых больших победителей и неудачников 2024 года, который был опубликован 30 декабря, попали ряд имен известных лиц. В списке оказался и глава Кремля - он попал в перечень неудачников уходящего года.

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Авторы рейтинга, в частности, подкололи Путина, посмеявшись над его идеей "захватить Украину за три дня". Также они отметили, что дела российской оккупационной армии на фронте в Украине в 2024 году шли очень плохо.

"Кто-то помнит обещание президента России Владимира Путина покорить Украину в ходе трехдневной спецоперации? Что ж, в 2024 году это продолжалось плохо, поскольку Украина не только сдерживала нападения России, но и захватила кусок российской территории во время наступления на Курщине. Поскольку российская экономика перегревается из-за высокой инфляции и хронической нехватки рабочей силы, Путин потерял свою точку опоры в Сирии (и путь в Африку) с падением режима Асада. А Москва завершила год тем, что извинилась (без признания вины) за сбитый азербайджанский гражданский самолет", - отметили в издании.

В список неудачников 2024 года также вошли:

  • президент Франции Эммануэль Макрон;
  • канцлер Германии Олаф Шольц;
  • премьер Венгрии Виктор Орбан;
  • диктатор Сирии Башар Асад.

Рейтинг победителей и неудачников в Politico Playbook является традиционной рубрикой. В этой рубрике авторы оценивают политических игроков, события или организации, определяя тех, кто добился успеха или понес потери за определенный промежуток времени.

Ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний сказал в интервью Главреду, что Путин хочет диалога, но Трамп не спешит. Трамп понимает, что для Путина встреча с ним важнее, чем наоборот. Если Путин предложит место для встречи, это будет выглядеть так, будто он готов на уступки.

Также ранее сообщалось, что Путин потерпел поражение в Украине по всем пунктам - Шольц сделал важное заявление. Шольц рассказал о своих разговорах с Путиным и Трампом относительно войны в Украине.

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Что такое Politico?

Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывает темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

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