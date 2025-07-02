"Открыть огонь": СМИ показали запись приказа МО РФ на атаку азербайджанского лайнера

Журналисты не могут подтвердить подлинность пояснительной записки капитана расчета российских сил ПВО.

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Самолет Embraer потерпел крушение в конце декабря 2024 / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

В СМИ попала пояснительная записка капитана расчета ПВО и аудиозапись

Журналисты не могут подтвердить подлинность полученной информации

Азербайджанские журналисты показали запись, которая дает ответ на вопрос, кто виноват в авиакатастрофе в Актау 25 декабря 2024 года, в результате которой погибли 38 человек.

Как пишет Minval Politika, в редакцию Minval.az поступило анонимное письмо с сенсационными материалами о сбитом на подлёте к Грозному самолёте AZAL Embraer E190.

видео дня

В письме содержится якобы пояснительная записка капитана расчета противовоздушной обороны Дмитрия Паладичука, который утверждает, что огонь по самолету открыли по приказу Министерства обороны России.

Также издание получило видео, аудиозаписи и подробности о ненадлежащем состоянии техники.

"В 08 часов 13 минут 30 секунд я дал команду на поражение оператору. В 08 часов 13 минут 33 секунды ракета сошла с наводной установки. В 08 часов 13 минут 47 секунд ЦВС БМ-72В6 выдал сообщение, что цель пропущена. В 08 часов 13 минут 48 секунд я дал команду на повторный обстрел", – говорится в письме.

Письмо, которое получила редакция Minval.az / minval.az/news

Журналисты опубликовали и фрагмент предполагаемой аудиозаписи, на которой мужской голос называет координаты, совпадающие с данными из пояснительной записки. Затем мужской голос говорит: "Огонь! Огонь, говорю!".

После этого раздается взрыв. После слов о том, что цель была пропущена, тот же мужской говорит: "Повторно! Еще раз!".

Смотрите видео - Предполагаемая аудиозапись приказа обстрелять самолёт AZAL Embraer E190:

Издание отмечает, что не может подтвердить подлинность данного письма, несмотря на то, что оно подкреплено подписью капитана.

"Однако сам факт его наличия, а также значимость этого документа как для следствия, длящегося уже полгода, так и для общества, вынуждают нас опубликовать его. Тем более что полученные данные могут послужить полезной информацией для компетентных органов Азербайджанской Республики, занимающихся расследованием обстоятельств трагедии", - говорится в сообщении.

Крушение самолета в Актау - главное

Как информировал Главред, утром 25 декабря в Казахстане произошлаавиакатастрофа. Самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

Впоследствии Азербайджан подтвердил сбивание самолета Россией. Парламент требует компенсаций от РФ. Кроме этого, Москва должна попросить прощения за совершенную трагедию.

Через некоторое время Путин позвонил Алиеву, чтобы извиниться за "трагический инцидент". Однако во время разговора лидер РФ не признал ответственности за сбивание самолета .

В то же время президент Азербайджана Алиев тоже сделал заявление о катастрофе самолета под Актау. Он обвинил Россию в том, что они "хотят замять дело".

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