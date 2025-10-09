Укр
Читать на украинском
Дроны атаковали Волгоградскую область РФ: горит газоперерабатывающий завод

Анна Ярославская
9 октября 2025, 06:44
Целью атаки, вероятно, стал "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод".
Волгоградский НПЗ
Волгоградский НПЗ попал под удар дронов / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress, t.me/exilenova_plus

Кратко:

  • В РФ прогремели взрывы
  • Целью атаки дронов стал "ЛУКОЙЛ-КГПЗ"
  • На территории предприятия вспыхнул пожар

В ночь на 9 октября беспилотники атаковали город Котово Волгоградской области РФ. На территории предприятия "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод" возникли пожары.

Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в Котовском районе в результате "падения обломков сбитых БпЛА произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса".

Местные паблики и очевидцы сообщают, что целью атаки стал "ЛУКОЙЛ-КГПЗ".

Смотрите видео - На Волгоградском НПЗ вспыхнул пожар:

Спутниковые снимки NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System) подтверждают пожар на территории предприятия.

Скриншот / firms.modaps.eosdis.nasa.gov

Удары по российским НПЗ - последние новости

Как писал Главред, 6 октября в Тюмени прогремели мощные взрывы - город расположен в 2000 километрах от украинской границы. Таким образом был установлен новый рекорд дальности полета. Известно, что в РФ поврежден нефтеперерабатывающий завод.

3 октября ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в городе Орск Оренбургской области страны-агрессора России. По меньшей мере 2 дрона влетели в НПЗ.

Вечером 2 октября в Пермском крае РФ прогремели мощные взрывы. Предположительно, был атакован химзавод "Азот" - крупнейший производитель азотных удобрений, который также используется для производства взрывчатки.

26 сентября дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Энергетическая блокада Москвы должна стать целью: мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар считает, что Украине нужно расширять круг объектов поражения на территории РФ.

"С 2023 года мы наносили удары в основном по нефтеперерабатывающим мощностям РФ, сейчас бьем частично и по нефтетранспорту. Было нанесено буквально несколько ударов по энергосистеме, но это были локально чувствительные удары, не более того. И это при том, что Россия системно атаковала и атакует наши объекты генерации и энергосистемы. Мы же россиян только пощипали", - сказал Гончар в интервью Главреду.

Гончар уверен, что вариант энергетической блокады столичного региона РФ, то есть Москвы и области, должен стоять на повестке дня.

"Потому что территория России огромная, всю ее мы не можем охватить, да и в этом нет необходимости. Все "исчадия ада" сидят в Москве, поэтому надо просто погасить столицу РФ", - уверен эксперт.

О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

новости России война России и Украины атака дронов
