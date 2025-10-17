Укр
По Украине распространяются экстренные отключения света - список областей

Мария Николишин
17 октября 2025, 09:52обновлено 17 октября, 10:33
Также введены почасовые отключения электроэнергии.
Отключение света в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В некоторых областях Украины ввели экстренные отключения света
  • Причиной стали очередные российские атаки на энергообъекты

В пятницу, 17 октября, в Украине снова начались экстренные отключения света. Причина - сложная ситуация в энергосистеме. Об этом сообщили в ДТЭК.

Там заявили, что по команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения.

Где действуют графики аварийных отключений света

Сумская область

В Сумыоблэнерго рассказали, что по указанию Укрэнерго, на территории Сумщины введены графики аварийных отключений.

Известно, что сейчас графики аварийных отключений действуют для 1 и 2 очереди потребителей.

"В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это - аварийная ситуация. Это не графики почасовых отключений, при которых есть четкие временные рамки", - говорится в сообщении.

Кировоградская область

В Кировоградоблэнерго заявили, что с 09:09 в регионе начали действовать графики аварийных отключений света.

"Уважаемые потребители, в случае одновременного применения ГАВ и ГПВ время отключений по вашему графику может быть увеличено", - отметили в компании.

Полтавская область

В Полтаваоблэнерго сообщили, что с 8:55 в Полтавской области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАВ).

"Причина введения мер - последствия российских атак на объекты энергетики. Услуга по распределению электрической энергии будет восстановлена после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд от Укрэнерго", - говорится в сообщении.

Где будут действовать графики ограничения мощности

В Укрэнерго рассказали, что во всех регионах Украины с 07:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Там добавили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме - в Киеве, Киевской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях сейчас введены аварийные отключения.

В то же время, на Черниговщине, по команде облэнерго, введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей.

"Вследствие очередных российских дроновых атак на энергообъекты - на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях. Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как только это позволила ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования", - отметили в Укрэнерго.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Сколько будут длиться отключения света

Глава Укрэнерго Виталий Зайченко говорил, что аварийные отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться еще в течение недели.

Он отметил, что в отдельных регионах срок отключений может быть дольше. Все зависит от того, когда удастся стабилизировать ситуацию.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко говорил, что отключения электроэнергии для жителей городов, которые находятся на расстоянии 100-120 километров от линии фронта могут стать привычным явлением.

Военный эксперт Александр Мусиенко заявлял, что Украина знает, как действовать в случае отключений света и продолжает подчеркивать партнерам о важности предоставления ПВО.

Городской голова Луцка Игорь Полищук сообщал, что в школах будут организованы пункты обогрева в случае блэкаутов. Там будут отопительные приборы, доступ к интернету, запасы воды, лекарства, можно будет согреться и зарядить телефоны.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

свет ДТЭК Укрэнерго новости Украины отключения света
