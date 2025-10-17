По Украине распространяются экстренные отключения света - список областей

Коротко:
- В некоторых областях Украины ввели экстренные отключения света
- Причиной стали очередные российские атаки на энергообъекты
В пятницу, 17 октября, в Украине снова начались экстренные отключения света. Причина - сложная ситуация в энергосистеме. Об этом сообщили в ДТЭК.
Там заявили, что по команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения.
Где действуют графики аварийных отключений света
Сумская область
В Сумыоблэнерго рассказали, что по указанию Укрэнерго, на территории Сумщины введены графики аварийных отключений.
Известно, что сейчас графики аварийных отключений действуют для 1 и 2 очереди потребителей.
"В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это - аварийная ситуация. Это не графики почасовых отключений, при которых есть четкие временные рамки", - говорится в сообщении.
Кировоградская область
В Кировоградоблэнерго заявили, что с 09:09 в регионе начали действовать графики аварийных отключений света.
"Уважаемые потребители, в случае одновременного применения ГАВ и ГПВ время отключений по вашему графику может быть увеличено", - отметили в компании.
Полтавская область
В Полтаваоблэнерго сообщили, что с 8:55 в Полтавской области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАВ).
"Причина введения мер - последствия российских атак на объекты энергетики. Услуга по распределению электрической энергии будет восстановлена после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд от Укрэнерго", - говорится в сообщении.
Где будут действовать графики ограничения мощности
В Укрэнерго рассказали, что во всех регионах Украины с 07:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Там добавили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме - в Киеве, Киевской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях сейчас введены аварийные отключения.
В то же время, на Черниговщине, по команде облэнерго, введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей.
"Вследствие очередных российских дроновых атак на энергообъекты - на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях. Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как только это позволила ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования", - отметили в Укрэнерго.
Сколько будут длиться отключения света
Глава Укрэнерго Виталий Зайченко говорил, что аварийные отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться еще в течение недели.
Он отметил, что в отдельных регионах срок отключений может быть дольше. Все зависит от того, когда удастся стабилизировать ситуацию.
Отключение света - последние новости Украины
Как сообщал Главред, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко говорил, что отключения электроэнергии для жителей городов, которые находятся на расстоянии 100-120 километров от линии фронта могут стать привычным явлением.
Военный эксперт Александр Мусиенко заявлял, что Украина знает, как действовать в случае отключений света и продолжает подчеркивать партнерам о важности предоставления ПВО.
Городской голова Луцка Игорь Полищук сообщал, что в школах будут организованы пункты обогрева в случае блэкаутов. Там будут отопительные приборы, доступ к интернету, запасы воды, лекарства, можно будет согреться и зарядить телефоны.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
